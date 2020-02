Dudamel sobe o tom com Cazares e dá ultimato a meia; Galo pode vendê-lo aos Emirados Árabes

​O ​Atlético-MG estreia na quinta-feira na Copa Sul-Americana diante do Unión Santa Fé, na Argentina. E o meia Cazares está inscrito na competição. Como o clube rejeitou a proposta do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, pelo equatoriano, a tendência é de que o jogador, a partir de agora, seja aproveitado por Rafael Dudamel.

Hoje acaba a novela Cazares.

Ou vai ou racha. — Felipe W🅰️gner 🐓 ↗️ (@felipewts_galo) February 3, 2020

Após o empate com o Tombense, o técnico falou sobre o tema e disse que, sim, agora já ter condições de utilizar o jogador. “Esportivamente, só depende dele. Ele está inscrito pelo Atlético, pertence ao Atlético e, agora, teremos que conversar. É um jogador com mais um ano de contrato. E se não jogar e não competir vai ter dificuldades para arrumar outras e melhores ofertas”, disse o comandante da equipe.

O time árabe ofereceu US$ 3 milhões (R$ 12,85 milhões) por Cazares, mas o Galo pediu 3 milhões de euros (R$ 14,25 milhões) para liberar o gringo. Assim, nem o salário tentador (R$ 1 milhão) oferecido ao atleta foi o suficiente para convencer a direção alvinegra a liberar o profissional. Agora, é preciso que esteja engajado à realidade do clube para que possa corresponder dentro das quatro linhas. “Se ele decidir ficar feliz, competindo, vou estar também feliz em contar com ele. Embora tivesse a expectativa de sair, agora, querendo ficar e feliz, tem as portas abertas”, concluiu Dudamel.

Para mais notícias do Atlético Mineiro, clique ​aqui.