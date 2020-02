Dupla treina e fica à disposição de Dorival no Athletico, que não terá Jonathan contra o Flamengo

​O Athletico-PR terá sua primeira decisão na temporada neste final de semana. Na manhã do próximo domingo (16), a equipe encara o Flamengo, às 11h (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha, pela Supercopa do Brasil. O torneio reúne os últimos campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e voltará a ser disputado após 29 anos – nas únicas duas edições, em 1990 e 91, Grêmio e Corinthians ergueram as taças.

A partida será apenas a segunda oficial do elenco profissional do Furacão na temporada 2020. Disputando o Campeonato Paranaense com o time de aspirantes, o Athletico-PR realizou amistosos neste início de ano e utilizou seu grupo principal somente no clássico com o Paraná, que terminou 1×1, no último dia 2. O duelo com o Flamengo deve marcar as estreias de dois jogadores que chegaram ao clube recentemente.

Contratados junto ao KV Oostende, da Bélgica, e Palmeiras, respectivamente, o meio-campista Fernando Canesin (foto), de 27 anos, e o atacante Carlos Eduardo, de 23 anos, estão liberados para realizar seus primeiros jogos oficiais no ano. O meia entrou ao decorrer do amistoso contra o Racing e diante do Boca Juniors, quando foi titular, deu uma assistência para Nikão.

De acordo com informação do ​site Globoesporte.com, o Athletico-PR, que viaja para Brasília na noite da próxima quinta-feira (13), terá força máxima, com apenas um desfalque. O experiente lateral Jonathan segue se recuperando de lesão. De volta do pré-olímpico, o zagueiro Robson Bambu será integrado ao elenco. O grande campeão da Supercopa do Brasil levará para casa o prêmio de R$ 5 milhões, enquanto que o vice ficará com R$ 2 milhões.

​Foto do corpo do texto: Divulgação/Athletico-PR