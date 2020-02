Durante apresentação de Reinier, Florentino Pérez enaltece o Flamengo e declaração repercute na web

​Nos últimos anos, o Flamengo se preocupou bastante com sua categoria de base e decidiu investir pesado na estrutura para voltar a revelar jogadores promissores. Não é à toa que recentemente, o​ Rubro-Negro subiu ao profissional atletas como Vinicius Júnior, Lucas Paquetá e Reinier Jesus. O trio já foi vendido ao futebol europeu e desfila seu talento nos gramados do Velho Continente. Os times do exterior passaram a olhar com mais carinho para a base flamenguista e observarem os garotos desde cedo.

Durante apresentação de Reinier no Real Madrid, o presidente do gigante espanhol, Florentino Pérez, exaltou o Mais Querido do Brasil e fez questão de dizer que o clube carioca é um dos maiores clubes do mundo. Claro, por se tratar de Flamengo, a declaração do mandatário repercutiu bastante nas redes sociais e foi um dos assuntos mais abordados entre os Rubro-Negros na internet.

“Hoje estamos aqui em outro dia especial para todos os madridistas. Porque a cada vez que chega um novo jogador a este clube emociona a todos que amam o Real Madrid. E hoje chega ao Real Madrid um jogador que acaba de completar somente 18 anos, mas que já foi capaz de ser campeão da última Copa Libertadores, ainda mais em um dos grandes clubes do mundo, que é o Flamengo, do Brasil”.

A diretoria do Fla vem estreitando as relações com os principais times da Europa já visando novos negócios no futuro. O meia-atacante Lázaro, de apenas 17 anos, é um outro garoto do Ninho do Urubu que já está sendo cotado para ser vendido muito em breve. O atleta virou xodó de Jorge Jesus e deve ganhar as primeiras chances no time profissional nesta temporada.

Florentino Perez o presidente de um dos maiores clubes do mundo atualmente considera o Fla como um dos gigantes do mundo. Thiago, 16 anos, morador de madureira e botafoguense jura que o Flamengo é só mais uma mentira inventada pela rede globo https://t.co/brgGawWdvF — pontes™ (@FellipePofc) February 18, 2020

