É nesta sexta (21)! Ludmilla agita a festa do Big Brother Brasil! – Bastidores

O reality vai ao ar logo após a novela Amor de Mãe, na Globo!.

Hoje tem festa no BBB20 com direito a atração especial: a cantora e atual apresentadora do “SóTocaTop Verão” Ludmilla. Pela segunda vez no reality – a primeira foi no BBB 18 –, a funkeira promete esquentar a noite dos confinados com seu novo repertório: “Vai ter muita coisa do meu DVD ‘Hello Mundo’, o meu hit para o Carnaval ‘Pulando na pipoca’, que é uma parceria com Ivete Sangalo, e outras surpresas”, adianta. “Estou muito ansiosa para esta apresentação! Confesso que, sempre que tenho tempo, adoro dar uma espiada e ver o que está rolando na casa”, revela.

Ludmilla ainda gravou um vídeo comentando a apresentação de hoje para os brothers: https://www.instagram.com/p/B81NcW7He2-/

O BBB20 tem direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar segundas, terças, quintas, sextas e sábados, após ‘Amor de mãe’, quartas, após o ‘Segue o jogo’, e domingos, após o ‘Fantástico’.

Com informações da Comunicação Globo.