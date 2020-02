Edição da tarde do Jornal da Record bate novo recorde de audiência – Audiência da TV

Telejornal abre vantagem de quatro pontos em relação à emissora terceira colocada.

Na tarde desta quarta-feira, dia 12/02, o Jornal da Record conquistou o segundo lugar isolado com o melhor desempenho no ano, ou seja, a maior média e share de 2020, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Em São Paulo, no ar das 17h55 às 18h, o jornalístico marcou 11,9 pontos de média, pico de 12 pontos e share de 20,2%, contra 7,6 pontos de média da terceira colocada. Uma vantagem de quatro pontos em relação à concorrente.

No Rio, o jornalístico registrou 8,2 pontos, 9 pontos de média e share de 14,4%, enquanto a terceira colocada ficou com 7,9 pontos.

A apresentação foi de Lúcio Sturm.

Com informações da assessoria de imprensa da Record TV.