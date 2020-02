Editais de Agentes de Saúde abrem 307 vagas pelo país; veja distribuição

De acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, estão abertas 307 vagas em concursos públicos para Agentes de Saúde. As oportunidades são para diversas localidades do país.

O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitária, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidades com as diretrizes do SUS e sob supervisão do enfermeiro responsável pela Equipe de Saúde da Família e do gestor municipal.

São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente este cadastro; realizar mapeamento da área de abrangência; registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimento, óbito, doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; Realizar por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade para monitoramento de situações de risco à família; e identificar indivíduos e famílias exposto a situações de risco.

Veja vagas abertas

A Prefeitura de Recife, Estado de Pernambuco, faz saber aos interessados a abertura de 72 vagas para saúde. Para nível médio, será necessário ter residência na área da comunidade em que pretenda atuar.

O salário é de R$1.250. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 03 de março de 2020, no site www.upenet.com.br/concursos

A Prefeitura de Placas, Estado do Pará, faz saber aos interessados a abertura de 24 vagas para cadastro de reserva. Os aprovados vão trabalhar em uma das 19 regiões da cidade de Placas, conforme necessidade da prefeitura.

O salário será de R$1.250,00. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 07 de fevereiro de 2020, no site de Placas

A Prefeitura de Abreu de Lima, Estado de Pernambuco, faz saber aos interessados a abertura de 144 vagas no cargo de agente comunitário de saúde com exigência de nível médio. A remuneração será de R$ 1.250,00.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 02 de fevereiro, no site www.upenet.com.br

A Prefeitura de Belém de São Francisco, Estado de Pernambuco, abriu edital com 67 vagas, sendo 50 para agente comunitário de saúde e 7 para agente de combate às endemias. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. O salário será de R$1.250,00.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 27 de fevereiro pelo site do Instituto Darwin