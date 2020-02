Editais do SENAI, SESI e SESC abrem vagas com salários de até R$6.973,86.

O aperfeiçoamento profissional é uma modalidade de ensino que prepara as pessoas para o mundo do trabalho. Ele serve para atualizar ou complementar os conhecimentos que o trabalhador já possui. Para ajudar na qualificação e na formação profissional de seus empregados, os empresários têm no Sistema S um forte aliado.

De acordo com o levantamento do Notícias Concursos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Social do Comércio (Sesc) abriram oportunidades.

Formado por organizações criadas pelos setores produtivos (indústria, comércio, agricultura, transportes e cooperativas), as entidades oferecem cursos gratuitos em áreas importantes da indústria e comércio. O Sistema S conta com uma rede de escolas, laboratórios e centros tecnológicos espalhados por todo o território nacional. Também há ofertas de cursos pagos, geralmente com preços mais acessíveis do que oferecidos por instituições particulares de ensino. É formado pelo conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares.

Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); Serviço Social de Transporte (Sest); e SEBRAE.

SENAI

Edital 01

O Serviço Social da Indústria de Porto Alegre abriu edital com vagas para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Superior Incompleto com Cursos Específicos na área de desenvolvimento de sistemas ou Ensino Superior Incompleto na área de Informática. O salário será de R$6.973,86.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por Análise Curricular, Prova de Conhecimento, Prova Prática e Entrevista.

O cargo deverá Atender e orientar clientes internos, externos e fornecedores prestando assessoria, suporte técnico e treinamento aos usuários das soluções. Elaborar relatórios, pareceres técnicos e documentos de sua área de atuação. Desenvolver, executar e controlar projetos. Levantar requisitos (descobrir e documentar), trabalhar com o cliente na priorização de requisitos, realizar análise técnica e elaborar especificação técnica, Implementar, homologar e implantar soluções de BI e BA. Desenvolver procedimentos de Extração, Transformação e Carga de dados (ETL) através de rotinas PLSQL e utilização da ferramenta ODI ¿ Oracle Data Integration.

Edital 02

O Serviço Social da Indústria de Santa Cruz do Sul abriu edital com vagas para o cargo de Auxiliar de Serviço. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Fundamental Incompleto. O salário será de R$1.156,35.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por Análise Curricular e Entrevista.

O cargo deverá Executar serviços de organização de ambientes, conservação, limpeza em geral, nas dependências internas e externas da organização. Executar serviços de manutenção de copa, equipamentos e utensílios, preparo de café, chá, higienização e recolhimento de garrafas térmicas, de acordo com os padrões estabelecidos.

Edital 03

O Serviço Social da Indústria de Porto Alegre abriu edital com vagas para o cargo de Monitor de Segurança I. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Fundamental Completo. O salário será de R$1.351,58.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por Análise Curricular e Entrevista.

O cargo deverá Atender e orientar clientes internos, externos e fornecedores. Controlar a movimentação de veículos, materiais, cargas, colaboradores, clientes, fornecedores e visitantes, direcionando adequadamente às áreas respectivas. Operar equipamentos eletrônicos de segurança.

Edital 04

O Serviço Social da Indústria de Pelotas abriu edital com vagas para o cargo de Assistente de Serviços I. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Fundamental Incompleto acrescido de Curso de Eletricidade ou Eletrônica ou Mecânica ou Hidráulica ou Pintura Predial ou Construção Civil, conforme área de atuação. O salário será de R$1.351,58.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por Análise Curricular e Entrevista.

O cargo deverá Auxiliar nas atividades preventivas e corretivas de manutenção predial, tais como: Redes hidráulicas, pinturas, rebocos, cerâmicas, portas, fechaduras, móveis, ar condicionados. Manutenção na áreas externas como: gramado, passeios, estacionamentos, paredes.

Edital 05

O Serviço Social da Indústria de Rio Grande abriu edital com vagas para o cargo de Instrutor de Educação Profissional Básica I. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Médio Completo com Cursos de Capacitação Profissional na área de Automação ou Técnico de Nível Médio em Automação ou Técnico de instrumentação. O salário será de R$4.216,60.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por Análise Curricular, Prova Mista, Prova Prática e Entrevista.

O cargo deverá Ministrar aulas em Cursos de Oferta Livre na Educação Profissional, de acordo com o conteúdo previsto nos Planos de Cursos e legislação vigente, do SENAI-RS.Executar as atividades docentes, tais como: planejamento das atividades pedagógicas, preparação de planos de aulas e de material recursos didáticos, participação em reuniões técnicas administrativas pedagógicas, orientação e acompanhamento das atividades de estágios dos alunos nas empresas, entre outros.

SESI

Edital 01

O Serviço Social da Indústria de Bento Gonçalves abriu edital com vagas para o cargo de Assistente de Biblioteca. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Médio Completo. O salário será de R$1.784,11.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por prova de conhecimento, análise curricular, dinâmica de grupo, entrevista e avaliação psicológica.

O cargo deverá: Executar atividades de auxiliares, tais como: registro, manuseio, ordenamento e arquivamento de informações, documentos, livros e publicações, conforme processos e padrões preestabelecidos. Realizar atividades de incentivo à leitura e à pesquisa. Controlar os empréstimos e devoluções e providenciar a recuperação do material com prazos vencidos para entrega.

Edital 02

O Serviço Social da Indústria de Passo Fundo abriu edital com vagas para o cargo de Assistente Técnico I. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Médio Completo. O salário será de R$1.784,11.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular, prova de conhecimento e entrevista.

O cargo deverá: Atender e orientar clientes internos, externos e fornecedores. Organizar e controlar agenda da gerência e dos atendimentos das áreas técnicas. Auxiliar na emissão de correspondências, textos e documentos de sua área, previamente aprovados e de acordo com os padrões preestabelecidos. Auxiliar no levantamento e manutenção de dados e informações de sua área de atuação, seguindo processos e rotinas preestabelecidas.

Edital 03

O Serviço Social da Indústria de Santa Maria abriu edital com vagas para o cargo de Secretário de Escola. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Médio Completo e Curso Específico de Secretário de Escola ou Ensino Médio Completo + Experiência Comprovada de 03 (três) meses na função ou Técnico em Secretariado Escolar. O salário será de R$1.459,70.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular; prova mista; e entrevista.

O cargo deverá: Planejar, organizar, executar, controlar e manter atualizado o processo de escrituração, expedição, tramitação, guarda e arquivamento de documentos, legislação e correspondências referentes às atividades escolares da unidade, de acordo com os padrões preestabelecidos.

Edital 04

O Serviço Social da Indústria de Santa Maria abriu edital com vagas para o cargo de Orientador Pedagógico. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter: 1 – Superior Completo em Pedagogia com habilitação em Supervisão Pedagógica; ou 2 – Superior Completo em qualquer área e Pós-Graduação em Supervisão Pedagógica; ou 3 – Superior Completo na área da Educação com experiência comprovada em Supervisão Pedagógica. O salário será de R$2.017,90.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular; prova mista; e entrevista.

O cargo deverá: Planejar, organizar, executar, divulgar, controlar e manter atualizados o processo de ensino e aprendizagem, a evolução do desempenho dos alunos e da atuação técnica dos docentes da unidade de atuação, de acordo com os padrões preestabelecidos e legislação vigente. Coordenar a elaboração, divulgação e a execução do projeto político pedagógico na unidade de atuação.

Edital 05

O Serviço Social da Indústria de Panambi abriu edital com vagas para o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Técnico de Nível Médio Completo em Segurança do Trabalho com Registro Profissional no Ministério do Trabalho e Emprego – Secretarias Regionais. O salário será de R$3.082,92.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular; prova mista; e entrevista

O cargo deverá executar atividades de orientação e assessoria interna e externa em assuntos relacionados à Segurança e Saúde no Trabalho. Desenvolver atividades educativas e preventivas na área de saúde e nos projetos multidisciplinares da Organização. Realizar inspeções de segurança para identificar locais de periculosidade e insalubridade, conservação dos equipamentos de combate a incêndio, riscos de acidentes e condições de trabalho. Preparar programas e ministrar treinamentos relativos a sua área de atuação e ou integrados. Identificar problemas e propor soluções de melhorias.

SESC

Edital 01

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Caçador faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Técnico de Atividades – Assistência e Cultura, função que tem Ensino superior completo em Psicologia, Pedagogia, Serviço Social, Artes Visuais, Literatura, Música, Dança, Teatro, Cinema, Gestão Cultural. O salário é de R$ 4.312,00

Além disso, os profissionais deverão ter Experiência em desenvolvimento de projetos culturais eAtuação com Grupos.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

Edital 02

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Araranguá faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Professor de Educação Infantil, função que tem requisito de Nível superior completo em Pedagogia, com habilitação ou especialização em Educação Infantil. O salário é de R$ 16,87/hora.

Além disso, os profissionais deverão ter Experiência em sala de aula com educação infantil.

O profissional deverá elaborar, planejar e executar as atividades pedagógicas voltadas à Educação Infantil; acompanhar, estimular e avaliar os alunos no processo de ensino e aprendizagem, com a finalidade da formação integral do ser humano nos aspectos cognitivos, afetivos e sociais.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

Edital 03

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Jaraguá do Sul faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Assistente de Atividades – Recreação, função que tem requisito de Ensino médio completo. O salário é de R$ 2.076,00.

Além disso, os profissionais deverão ter Experiência com atividades recreativas e/ou culturais.

O profissional deverá Elaborar, desenvolver e executar atividades lúdicas e educativas relacionados aos conteúdos: fisico-recreativos, artístico-recreativos, socio-culturais e cognitivos, objetivando a promoção de estilos de vida saudáveis.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

Edital 04

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Chapecó faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Instrutor de Atividades – TMF e Ginásticas, função que tem requisito de Nível superior completo em Educação Física (Bacharel) e Inscrição no CREF. O salário é de R$ 1.698,90.

Além disso, os profissionais deverão ter Experiência com Treinamento Multi Funcional e Ginásticas (Step, Jump, Ritmos, Funcional).

O profissional deverá Elaborar, desenvolver e realizar atividades físicas/esportivas, planejando e executando programas de exercício sistemática de ginastica e desporto em geral cursos; ministrar aulas de forma sistemática e/ou em atividades e eventos periódicos, objetivando a promoção de estilos de vida saudáveis.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

Edital 05

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Chapecó faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Instrutor de Atividades – Inglês, função que tem requisito de Ensino superior completo; Formação em Inglês. O salário é de R$ 3.159,45.

Além disso, os profissionais deverão ter Fluência no idioma, experiência de ensino de línguas para crianças e adultos.

O profissional deverá Planejar e executar o desenvolvimento das aulas; auxiliar na captação de clientes; realizar eventos lingüísticos e culturais visando o aprimoramento do idioma; acompanhar as atividades e avaliar a progressão da competência lingüística dos alunos.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.