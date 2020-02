Edital concurso público da Prefeitura de Penedo 2020

Inscrições vão até 17 de março

A Prefeitura de Penedo, através do prefeito Marcius Beltrão, divulgou na manhã desta quinta-feira (21) o edital para o concurso público da Prefeitura de Penedo 2020.

Esse documento que abre as inscrições e informa os ‘concurseiros’ de vagas disponíveis, categorias e data da aplicação da prova estava sendo aguardado por muito tempo.

A taxa de inscrição será de R$100 (ensino médio) e R$120,00 superior. As inscrições iniciam a partir das 20h no site http://www.copeve.ufal.br/ desta sexta (21) e vão até o dia 17 de março deste mesmo ano.

Serão 202 vagas com remuneração de R$2.200 + benefícios. As provas acontecerão no dia 03 de maio de 2020 e o resultado será divulgado no dia 30 de junho do mesmo ano.

O edital só foi possível ser lançado após aprovação dos vereadores da Câmara Municipal de Penedo que aprovaram por unanimidade na tarde desta quinta-feira (20), o projeto de lei em regime de urgência, oriundo do Poder Executivo, ao qual alterava algumas categorias e acrescentava outras.

Uma novidade será o acréscimo de uma vaga para jornalista, algo bem discutido na sessão parlamentar penedense, porém também aprovado por todos os edis.

Anexos com informações detalhadas estarão disponíveis no final desta tarde no mesmo link acima.

