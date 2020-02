Edital do concurso da Fundação Saúde RJ: Locais de provas divulgados

Está em andamento o edital de concurso público da Fundação Saúde-RJ para o preenchimento de 4.081 vagas temporárias em cargos de ensino médio, técnico e superior. De acordo com o documento de abertura, publicado no Diário Oficial, os salários podem chegar a até R$6.442,08. As provas serão aplicadas no dia 16 de fevereiro.

Locais de provas – clique aqui

Para nível médio técnico, serão oferecidas 1.849 vagas. Desse total, 280 vagas são para preenchimento imediato e 1.569 em cadastro reserva (CR). As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de técnico em farmácia hospitalar (18 imediatas + 101 em CR); técnico de laboratório – análises clínicas (45 imediatas + 252 em CR); técnico de enfermagem (212 imediatas + 1.188 em CR); e em saúde bucal (05 imediatas + 28 em CR).

Para nível superior, serão oferecidas 2.232 vagas, sendo 338 imediatas e 1.894 em Cadastro Reserva. As oportunidades são destinadas aos cargos de Farmacêutico hospitalar (18 imediatas + 101 em CR); Físico Nuclear (01 + 06 em CR); Fonoaudiólogo (04 imediatas + 22 em CR); Médico – Diversas Especialidades (142 imediatas + 797 em CR); Assistente Social (09 imediatas + 50 em CR); Biólogo em análises clínicas (18 imediatas + 101 em CR); Enfermeiro (110 imediatas + 616 em CR); Engenheiro de Segurança do Trabalho (01 imediata + 06 em CR); Farmacêutico bioquímico (07 imediatas + 39 em CR); Nutricionista (14 imediatas + 78 em CR); Odontólogo (04 imediatas + 22 em CR); Psicólogo (10 imediatas + 56 em CR).

Os profissionais aprovados serão lotados nas unidades geridas ou apoiadas pela Fundação Saúde, conforme necessidade específica. As vagas são para lotação nos seguintes locais: Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (Iecac); Central Estadual de Transplantes (CET); Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (Iede); Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio); Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro (CPRJ); Hospital Estadual Anchieta (Hean); Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC); Hospital Estadual Santa Maria Rio de Janeiro (HESM); Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras (Ietap); Laboratório Central Noel Nutels Rio de Janeiro (Lacen) Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária (Ieds) Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião (IEISS); Hospital Estadual Eduardo Rabelo (HEER); Câmara de Resolução de litígios em Saúde (CRLS); Núcleo de Assessoria Técnica da Justiça Estadual e da Justiça Federal Rio de Janeiro (NAT/TJ); Policlínica Piquet Carneiro Rio de Janeiro (PPC/Uerj); Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF); Hospital Federal da Lagoa (HFL); Hospital Federal de Bonsucesso (HFB); Hospital Federal de Ipanema (HFI); Hospital Federal do Andaraí (HFA); Hospital Federal dos Servidores do Estado Rio de Janeiro (HFSE); e Instituto Federal de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into).

Os salários variam conforme cargo, conforme disposto a seguir:

Técnico de enfermagem, farmácia, laboratório e em saúde bucal – R$1.283,59;

Assistente social, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo e psicólogo – R$2.546,80;

Engenheiro de segurança do trabalho e físico nuclear – R$4.357,50; e

Médico – R$6.442,08.

A jornada de trabalho será de 24 horas, 32 horas e meia e 40 horas semanas, a depender do cargo. As contratações serão realizadas por prazo determinado de dois anos, porém podendo prorrogar por mais um ano. A validade do certame será de dois anos, após homologação final do certame.

Inscrição Concurso Fundação Saúde RJ

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 14 horas do dia 24 de dezembro e 16 horas do dia 23 de janeiro, no site oficial da banca organizadora. A taxa de inscrição custou R$70 para os cargos de nível médio técnico e R$80 para os de nível superior, com exceção do cargo de médico, que terá taxa de R$110.

Haverá, ainda, um posto de inscrição presencial, na Microlins Centro, situada na Av. Rio Branco, 173, Centro, Rio de Janeiro. Neste caso, o candidato deverá se inscrever de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, exceto feriados ou pontos facultativos.

Provas Concurso Fundação Saúde RJ

O concurso da Fundação Saúde-RJ vai contar com até duas etapas: provas objetivas e títulos. Os documentos para a análise dos títulos devem ser enviados no período de 24 de dezembro e 24 de janeiro, conforme edital.

A prova objetiva será aplicada a partir das 09 horas do dia 16 de fevereiro de 2020. As avaliações serão aplicadas nas cidades de Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu e São Gonçalo. A avaliação terá três horas de duração.

A prova objetiva vai contar com 40 questões, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (05), Conhecimentos sobre SUS (05) e Conhecimentos Específicos (30). A avaliação terá 80 pontos no total.

Segundo o edital, será aprovado na prova objetiva o candidato que alcançar 50% (40 pontos) ou mais. Após a divulgação da classificação em todas as etapas, o resultado final do concurso Fundação Saúde-RJ será divulgado.

