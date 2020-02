Edital do concurso do TCE reabre inscrições com salário de R$16.988,21

O Tribunal de Contas do Estado prorrogou, até 13 de março, as inscrições do concurso público (Concurso TCE RJ 2020) para o cargo de Analista de Controle Externo com 40 vagas. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) tem a responsabilidade do certame.

As vagas de Analista de Controle Externo estão distribuídas nas especialidades de Ciências Contábeis (09 vagas), Controle Externo (16 vagas), Direito (08 vagas) e Tecnologia da Informação (07 vagas).

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível superior completo na respectiva área, com exceção da especialidade Controle Externo, para a qual podem concorrer graduados em qualquer curso; além de comprovar dois anos de prática profissional.

O salário inicial será de R$13.708,81, sendo R$7.410,17 de vencimento-base e R$6.298,64 de gratificação de controle externo. Além disso, o órgão vai conceder auxílio-alimentação de R$1.064,80, auxílio-saúde de R$726, auxílio-transporte de R$314,60 e auxílio-educação de R$1.174.

Somado os benefícios, o salário chega a R$16.988,21. No caso do auxílio-educação, o valor é pago a cada dependente, com limite de até três pessoas.

Sobre o cargo de Analista e Especialidades – Concurso TCE-RJ 2020

O cargo de Analista de Controle Externo tem função de emitir parecer das contas, atos e demais procedimentos sujeitos à apreciação, registro ou julgamento pelo TCE-RJ; executar inspeções e auditorias a cargo do TCE-RJ; executar todos os demais atos de fiscalização de competência do TCE-RJ, de forma a permitir ao Corpo Deliberativo a necessária apreciação ou julgamento.

Veja os requisitos dos cargos, conforme especialidade:

CARGO 1: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE – CIÊNCIAS CONTÁBEIS – REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro no órgão de classe, e dois anos de prática profissional.

CARGO 2: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE – CONTROLE EXTERNO – REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e dois anos de prática profissional.

CARGO 3: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE – DIREITO – REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior ou habilitação legal equivalente em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou, no caso de o candidato exercer função incompatível com o exercício da advocacia, documento comprobatório da incompatibilidade para o exercício da profissão e, no mínimo, dois anos de prática profissional.

CARGO 4: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia da Computação ou de curso de nível superior correlato na área de Informática ou de Tecnologia da Informação, e dois anos de prática profissional.

Inscrição Concurso TCE RJ 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 07 de fevereiro e 18 horas do dia 26 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora. A taxa de inscrição vai custar R$124, podendo ser paga até 19 de março.

Etapas e Provas do Concurso TCE RJ 2020

Segundo o edital do concurso TCE-RJ 2020, o certame vai contar com:

a) prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório;

b) prova discursiva, de caráter classificatório e eliminatório; e

c) avaliação de títulos, de caráter meramente classificatório.

A prova objetiva será dividida em duas partes (P1 e P2), uma abrangendo Conhecimentos Básicos e outra de Conhecimentos Específicos, sendo cada uma com 100 questões, totalizando 200.

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 25 de abril, um sábado, com duração máxima de cinco horas. Os locais e horários de provas deverão ser consultados a partir do dia 06 de abril.

A prova discursiva vai contar com três questões e uma peça de natureza técnica. Esta será aplicada no dia 26 de abril (domingo), com duração máxima de quatro horas. Os locais também serão divulgados no dia 06 de abril.

Validade

O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após seis meses, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Sobre o TCE-RJ

O Tribunal de Contas é uma instituição que existe em países dos diversos continentes, variando suas denominações dependendo da situação. A história desses órgãos tem sido a da ampliação da democracia, mediante os crescentes mecanismos de controle do Estado pela sociedade.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é produto de um processo histórico que passa pela mudança da Capital Federal e pela fusão dos antigos Estados do Rio de Janeiro e Guanabara. Em sua origem, está o Tribunal de Contas do Distrito Federal, nascido em 1936, cujo primeiro presidente foi Olympio de Mello. A instituição, em 1960, com a transferência da Capital para Brasília, foi transformada em Tribunal de Contas do Estado da Guanabara. No âmbito fluminense, da Constituição Estadual de 1947 nasceu o Tribunal de Contas do antigo Estado do Rio de Janeiro.

MISSÃO

Fiscalizar e orientar a Administração Pública fluminense, na gestão responsável dos recursos públicos, em benefício da sociedade.

VISÃO

Fortalecer a imagem do Tribunal como instituição essencial à fiscalização e gestão dos recursos públicos, ampliando a transparência e estimulando o controle social.

