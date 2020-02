A Câmara Municipal de Penedo aprovou por unanimidade, um projeto de lei de urgência, oriundo do município, ao qual adicionava nove novas categorias para o concurso público municipal da cidade de Penedo.

A aprovação deste projeto por todos os vereadores presentes nesta sessão, fez com que o município destravasse todos os impasses para lançar o tão esperado edital do concurso.

O vereador Júnior do Tó parabenizou seus colegas parlamentares que não colocaram nenhum empecilho na aprovação deste projeto que beneficiará a gestão municipal, além de pessoas que buscam um trabalho com segurança da efetividade.

O edital será anunciado nesta sexta-feira (21), a partir das 10h.

Em live no Instagram o prefeito Marcius Beltrão agradeceu o empenho de todos os vereadores na aprovação deste projeto e adiantou ainda que o salário dos servidores deste mês de fevereiro estará na conta também nesta sexta-feira, beneficiando os trabalhadores da Prefeitura de Penedo que deverão passar um carnaval com dinheiro no bolso.

Da Redação