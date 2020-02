EDITAL FHEMIG 2020 entra em análise com 1.800 vagas! Até R$5.801,50!

A Fundação Hospitalar de Minas maior rede de hospitais públicos da América Latina, segue com o desejo de realizar um novo concurso público (Concurso FHEMIG 2020). Na última sexta-feira, 14 de fevereiro, a instituição confirmou que mantém o pedido para preencher vagas efetivas, que precisa de autorização prévia.

Para o concurso sair é necessário uma autorização da Câmara de Orçamento de Finanças do estado (COF), além de tratativas com a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag-MG).

O Concurso FHEMIG 2020

É esperado que o concurso FHEMIG 2020 seja divulgado com vagas para enfermeiros, médicos, técnicos operacionais de saúde, e analistas de gestão e assistência à saúde. Esses foram os mesmos cargos oferecidos no certame realizado em 2012.

Sobre os cargos

Médico

Atribuições gerais: participar de todos os atos pertinentes ao exercício da Medicina nas unidades de atenção à saúde da FHEMIG, realizando exames, diagnósticos, prescrevendo e ministrando tratamentos para as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicando os métodos e protocolos da Medicina aceitos e reconhecidos cientificamente; praticar atos cirúrgicos e correlatos; emitir laudos e pareceres; participar de processos educativos e de vigilância em saúde; praticar atos de gestão em processos de trabalho, considerando a especialidade médica.

Carga horária: para o cargo de Médico – nível III é de 24 (vinte e quatro) horas semanais, em regime de plantão ou diarista, conforme especificações feitas edital.

Salário: R$5.801,50

Requisitos: depende da conclusão de graduação em Medicina reconhecida pelos sistemas federal ou estaduais de ensino e registro no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG), acumulada com títulos de especialidade médica e da área de atuação.

Analista de Gestão e Assistência à Saúde

Atribuições gerais: executar atividades de gestão em processos de trabalho, promoção e assistência à saúde, inclusive diagnóstico e prescrição, de acordo com as especificidades da formação técnico-profissional 3 ou com a função exercida, bem como planejamento, assessoramento, coordenação, supervisão, pesquisa e execução de serviços técnicos e administrativos, além de outras atividades compatíveis com o nível superior de escolaridade, no âmbito de atuação da FHEMIG.

Carga horária: para o cargo de Analista de Gestão e Assistência à Saúde é de 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com a área de atuação profissional, conforme especificações do edital, em regime de plantão ou diarista.

Salário: R$3.464,43, alcançando R$5.063,65 para pós-graduados.

Requisitos: a) para ingresso no nível I: curso ou programa de graduação de nível superior, concluída em instituição reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais de ensino, correspondente às áreas de conhecimento/atuação/especialidades (registro no respectivo Conselho de Classe de Minas Gerais, quando se tratar de profissão regulamentada; b) para ingresso no nível V: curso ou programa de graduação de nível superior concluída em instituição reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais de ensino, acumulada com título de Doutorado, expedido por instituição credenciada pela CAPES/MEC para as áreas de Gestão Pública, Bioestatística, Farmácia com Doutorado em Medicamento, Epidemiologia, bem como registro no respectivo Conselho de Classe de Minas Gerais, quando se tratar de profissão regulamentada.

Enfermeiro

Atribuições gerais: executar ações de enfermagem de acordo com as especificidades de sua formação técnico-profissional e as normas do exercício da profissão, no âmbito de atuação da FHEMIG, bem como participar de programas de saúde pública e desempenhar tarefas auxiliares.

Carga horária: para o cargo de Profissional de Enfermagem – nível II é de 40 (quarenta) horas semanais, em conforme especificações no Anexo I deste Edital, em regime de plantão ou diarista.

Salário: R$3.464,43. Para quem possui nível Lato / Stricto Sensu recebem iniciais de R$5.063,65.

Requisitos: a) para ingresso no nível II: curso de educação profissional, de nível médio, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, correspondente à área de Técnico em Enfermagem, concluído em instituição de ensino reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais ou municipais de ensino e registro no Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais – COREN-MG.

Técnico Operacional da Saúde

Atribuições gerais: executar atividades de suporte compatíveis com o nível médio de escolaridade nas áreas administrativas e/ou assistenciais no âmbito de atuação da FHEMIG, de acordo com as especificidades da formação técnico-profissional ou com a função exercida.

Carga horária: para o cargo de Técnico Operacional da Saúde é de 40 (quarenta) horas semanais, em regime de plantão ou diarista, conforme especificações feitas no edital.

Salário: R$1.427,73. Quem possuir curso técnico recebe R$1.700,03.

Requisitos: a) Para o ingresso na carreira de Técnico Operacional da Saúde – Nível I: ensino médio regular completo concluído em instituição de ensino reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais ou municipais de ensino. b) Para o ingresso na carreira de Técnico Operacional da Saúde – Nível II: comprovação de habilitação em curso de educação profissional de nível médio nas áreas de conhecimento dispostas no edital, certificado por instituição de ensino reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais ou municipais de ensino e registro no respectivo Conselho de Classe do Estado de Minas Gerais, quando se tratar de profissão regulamentada.

Requisitos para investidura nos cargos

O candidato aprovado e classificado no concurso público, na forma estabelecida no edital, será investido no cargo, se atendidas às seguintes exigências, na data da posse:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros; no caso de ser português, comprovar a condição de igualdade e gozo dos direitos políticos na forma do art. 12, § 1º da Constituição da República;

b) gozar dos direitos políticos;

c) ter no mínimo 18 (dezoito) anos;

d) estar quite com as obrigações eleitorais;

e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidatos do sexo masculino;

f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo a ser aferida em perícia médica oficial realizada pela Gerência de Saúde e Segurança do Trabalhador – GSST – da FHEMIG, conforme disposto na Resolução n. 19/2002, emitida pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, nos termos da legislação vigente;

g) comprovar escolaridade exigida para o cargo conforme estabelecido no edital;

h) firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual ou municipal;

i) não ter sido demitido a bem do serviço público nos últimos 5 (cinco) anos;

j) não ter registro de antecedentes criminais nos últimos 5 (cinco) anos;

k) apresentar declaração, em formulário específico fornecido pela FHEMIG, informando se exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública federal, estadual e municipal;

l) apresentar declaração de bens com dados até a data da posse ou última declaração de imposto de renda.

Concurso deverá ter duas etapas

Assim como aconteceu no último concurso para os cargos, esta seleção deverá contar com duas etapas, sendo a primeira constituída de Prova Objetiva e de Prova Dissertativa para todos os cargos, exceto para o cargo de Técnico Operacional de Saúde, nível I, que terá a prova dissertativa substituída por Redação, ambas com caráter eliminatório e classificatório; e a segunda de prova de Títulos, com caráter classificatório.

Últimas seleções realizadas pela FHEMIG

O último concurso da FHEMIG foi divulgado em 2016, quando contou com 45 vagas para o cargo de Médico Pediatra, de nível superior. Na ocasião, a Fundep – Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa teve a responsabilidade do certame. O certame foi composto por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e análise de títulos, de caráter classificatório. A avaliação de múltipla escolha contou com 60 questões sobre saúde pública e conhecimentos específicos.

Em 2012, a instituição realizou um certame para para enfermeiros, médicos, técnicos operacionais de saúde, e analistas de gestão e assistência à saúde. Foram ofertadas 862 vagas. O concurso contou com prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos.

Sobre o órgão

Criada em 1977 pela fusão de três fundações, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) mantém 20 unidades, sendo nove situadas no interior e onze na capital – que assistem a população de Minas e outros estados, oferecendo serviços especializados de referência, em consonância com a Política Estadual de Saúde.

O órgão tem missão de prestar assistência hospitalar de complexidade secundária e terciária, com importância estratégica regional e estadual, participando da formulação da política de gestão para hospitais integrados ao Sistema Único de Saúde (SUS) de Minas Gerais.

Informações do concurso