EDITAL MAPA para nível médio em análise com 848 vagas e até R$7.280,06!

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitou a abertura de novo edital de concurso público (Concurso MAPA 2020) ao governo para cargos de nível médio. O pedido abrange nada menos que 1.744 vagas, distribuídas em diversas carreiras e inclui, também, o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, vinculado à pasta. As informações foram passadas pela assessoria de imprensa do Ministério.

As chances de nível médio foram solicitadas para os cargos de Agente Administrativo, com 648 vagas, Agente de atividades agropecuárias e Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, com 100 vagas para cada um. Sendo assim, são 848 vagas para nível médio.

O pedido do concurso MAPA 2020

As vagas foram solicitadas para os cargos de Administrador (25), Arquiteto (03), Economista (30), Analista Técnico-Administrativo (104), Arquivista (01), Assistente Social (05), Bibliotecário (06), Contador (07), Engenheiro (86), Estatístico (09), Médico (22), Psicólogo (05), Nutricionista (01), Tecnologia da Informação (69), Técnico em Assuntos Educacionais (14), Agente Administrativo (648 vagas), Técnico em Contabilidade (87).

O cargo de Analista Técnico-Administrativo requer nível superior em qualquer área, enquanto os cargos de Agente Administrativo e Técnico em Contabilidade exigem nível médio e nível médio/técnico, respectivamente. Os demais cargos exigem nível superior na respectiva área.

Os salários das funções de nível superior chegam a R$6.376,29. As remunerações dos cargos de nível médio e médio/técnico chegam a R$4.065,97.

Além disso, o pedido do concurso contempla vagas carreira de Auditor-Fiscal Agropecuário. A solicitação foi pleiteada para ingresso nas áreas de Engenharia Agrônoma (150 vagas), Economia (10), Farmácia (10) e Zootecnia (10). A remuneração será de R$15.042,71.

Por fim, o MAPA ainda pede concurso público para os cargos de Agente de atividades agropecuárias (100 vagas) e Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal (100). Os cargos exigem nível médio e têm salário de R$7.280,06.

MAPA também pediu concurso INMET

O MAPA também solicitou a abertura de novo edital de concurso público para o Instituto Nacional de Meteorologia – Inmet, vinculado à pasta. Ao todo, o pedido conta com 242 vagas em cargos dos níveis médio e superior.

As vagas foram pleiteadas para Analista em ciência e tecnologia – Nível Superior (44), Assistente em ciência e tecnologia – Nível Médio (18), Pesquisador de ciência e tecnologia – Nível Superior (10), Técnico de desenvolvimento tecnológico – Nível Médio (94) e Tecnologista de desenvolvimento tecnológico – Nível Superior (76). As remunerações de Analista e Assistente chegam a R$6.376,29 e R$4.065,97, respectivamente.

Os salários de pesquisador, técnico e tecnologista ainda não foram confirmados

Ministra diz que concurso do MAPA é uma possibilidade

Em fevereiro deste ano, a responsável pela pasta, ministra Tereza Cristina, disse, durante sua primeira visita ao Ceará, que a realização de concursos para área de fiscalização de produtos “é uma possibilidade”.

Na visita ao Ceará, foi exposto que a Superintendência local está na seguinte situação: conta com apenas 27 fiscais (14 agrônomos e 13 veterinários) para atender aos portos do Mucuripe e Pecém e ao Aeroporto Internacional Pinto Martins. No Pecém, de terça a sexta-feira, a fiscalização é feita por um agrônomo e um veterinário, que não trabalham nos fins de semana.

“Nós sabemos que é um problema no Brasil inteiro e deve ser reforçada essa fiscalização”, disse a ministra durante a visita à Fazenda Reijers, em São Benedito, Ceará.

Déficit

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical) afirmou no ano passado que o Ministério possuía um déficit de 1.600 profissionais só na área de Fiscalização Animal. Além disso, a entidade sindical frisou em meados de 2018 que mais 900 auditores-fiscais poderiam solicitar aposentadoria. No entanto, de acordo com dados do Painel Estatístico de Pessoal (PEP) do Governo, 625 servidores confirmaram aposentadoria.

Últimos concursos

O último edital do concurso público do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para efetivos foi divulgado em 2017, quando contou com 300 vagas no cargo de Auditor Fiscal – Federal Agropecuário – Medicina Veterinária. A remuneração inicial foi de R$ 14.584,71, por jornada de trabalho flexível conforme a necessidade do posto de trabalho, de 40 horas semanais.

O certame contou com provas objetivas e análise de títulos. A avaliação contou com 120 questões de conhecimentos gerais e específicos. A Escola de Administração Fazendária (ESAF) organizou o certame.

Em 2014, o MAPA realizou concurso para 796 vagas para todos os Estados, com exceção do Rio de Janeiro. Sob organização da Consulplan, o concurso contou com vagas para fiscal federal agropecuário e atividades técnicas de fiscalização. A contratação foi sob regime estatutário, o que garantiu a estabilidade empregatícia. Os inscritos foram avaliados por provas objetivas, discursivas e títulos, de acordo com o cargo.

Sobre o MAPA

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização de serviços vinculados ao setor. No Brasil, o agronegócio contempla o pequeno, o médio e o grande produtor rural e reúne atividades de fornecimento de bens e serviços à agricultura, produção agropecuária, processamento, transformação e distribuição de produtos de origem agropecuária até o consumidor final.

Assim, o Ministério da Agricultura busca integrar sob sua gestão os aspectos mercadológico, tecnológico, científico, ambiental e organizacional do setor produtivo e também dos setores de abastecimento, armazenagem e transporte de safras, além da gestão da política econômica e financeira para o agronegócio. Com a integração do desenvolvimento sustentável e da competitividade, o Mapa visa à garantia da segurança alimentar da população brasileira e a produção de excedentes para exportação, fortalecendo o setor produtivo nacional e favorecendo a inserção do Brasil no mercado internacional.

Para a consecução de seus objetivos, o Mapa conta com uma estrutura fixa de cinco secretarias, 27 superintendências estaduais e suas respectivas unidades, uma rede de seis laboratórios, além de duas vinculadas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), que abrigam cerca de 11 mil servidores espalhados por todo o Brasil.

Informações do concurso

Concurso : Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Banca organizadora : nível médio e superior

: nível médio e superior Número de vagas : não revelado

: não revelado Remuneração : deve chegar a até R$15 mil

: deve chegar a até R$15 mil Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação : SOLICITADO

: SOLICITADO Edital 2014 – MAPA

Edital 2017 – MAPA