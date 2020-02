EITA: Corinthians tira sarro do Santos após vitória em Itaquera; torcida santista se irrita

Na manhã deste domingo, o Corinthians jogou contra o Santos, em um duelo muito importante no futebol brasileiro. O Alvinegro não tomou conhecimento do rival, vencendo o duelo por 2 a 0. A vitória foi maiúscula, já que o time da Vila Belmiro ficou com um jogador a mais durante toda a segunda etapa, mesmo assim as chances maiores de gol foram por parte do time paulista.

O Corinthians foi dominante durante todo o jogo. Mesmo com um a menos, o time de Itaquera conseguiu as melhores oportunidades no segundo tempo. Como já era esperado, nas redes sociais, logo após o fim do jogo, o perfil do Corinthians foi provocar. Veja os memes.

O time do Santos não conseguiu se encontrar. Após levar o gol no início do jogo, o time da Vila Belmiro tentou chegar ao ataque, mas teve muitas dificuldades pelos lados do campo. O técnico Jesualdo Ferreira pode está tendo dificuldades de montar o time ideal, já que ele tem um estilo de jogo diferente de Jorge Sampaoli.

O resultado deu um ânimo a mais ao Corinthians antes de um jogo decisivo pela Libertadores da América. O alvinegro irá enfrentar o Guarani do Paraguai pela pré-Libertadores, em um jogo onde não se pode ter erro e o sistema defensivo tem que ser impecável.

O Corinthians vinha de três jogos antes do jogo contra o Santos. O alvinegro tinha vencido um jogo, empatado outro e perdido para a ponte. Em todos esses duelos o Alvinegro tomou gol, porém, o mesmo não aconteceu neste domingo, onde o sistema defensivo mostrou a sua força.

O Timão está demonstrando um bom futebol neste início de ano. O torcedor tem gostado pelo futebol demonstrando em campo, principalmente com mais ofensividade dos jogadores dentro de campo, dando prioridade ao ataque, algo que não era visto há muitos anos.