El Clásico: os impressionantes números de Lionel Messi contra o Real Madrid

​Se em um jogo “normal” do Barcelona as atenções já se voltam para ​Lionel Messi, imagina no clássico contra o Real Madrid? Pois é. Neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, ​mais uma vez os dois gigantes estarão frente a frente, e La Pulga tentará aumentar os seus já espantosos números diante do maior rival.

Ao longo da carreira, o camisa 10 blaugrana enfrentou os merengues em 42 partidas. Acumula 19 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Por La Liga, ganhou 14 vezes, não saiu do empate em seis e perdeu em seis. Além disso, já balançou a rede em 26 oportunidades, sendo nada menos que o maior artilheiro da história do El Clasico, superando (e de longe) Cristiano Ronaldo (18 gols), Alfred Di Stéfano (16), Raúl González (15) e Ferenc Puskás (12). Curiosamente, deste lista dos cinco maiores goleadores do duelo, somente Messi representa o Barça. No que se refere a assistências, já são 14.

Lionel Messi no El Classico​ Vitórias​ Empates​ Derrotas​ ​La Liga ​14 ​6 6​ ​Liga dos Campeões ​1 1​ 0​ ​Copa do Rei ​2 ​3 ​3 ​Supercopa da Espanha ​2 ​1 ​3 ​TOTAL ​19 11​ ​12