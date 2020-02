Élber dá méritos da classificação a Roger Machado: “formação que está dando certo”

​O Bahia venceu novamente o Nacional-PAR e avançou com autoridade na Copa Sul-Americana. Após o triunfo no jogo de ida, na Arena Fonte Nova, por 3 a 0, o Tricolor foi até o Paraguai e venceu novamente, pelo placar de 3 a 1, carimbando a vaga para a segunda fase do torneio continental. Agora, o clube aguarda por um sorteio para saber quem será seu próximo adversário.

Após a partida, o meia-atacante Élber, que marcou um dos gols, falou sobre o novo momento da equipe. Com a eliminação na Copa do Brasil e a derrota no clássico Ba-Vi, Roger Machado viu a pressão em torno do seu trabalho aumentar e decidiu mudar a equipe, escalando um time mais ofensivo, com quatro homens de frente: Rossi, Élber, Clayson e Gilberto. E o esquema vem dando resultados.

“Independentemente da formação, a equipe do ​Bahia sempre vai jogar para frente. É uma formação nova, que a gente vinha treinando. Agora, nos jogos, a gente está sabendo aproveitar os espaços, jogando curto. Se você ver, nossos gols foram de profundidade, os jogadores do meio caindo nas beiradas, com triangulações rápidas. É uma formação que está dando certo. Se continuarmos assim, a gente tem tudo para conquistar grandes coisas ainda”, comemorou Élber.

Com três gols marcados na temporada, o meia-atacante afirmou que a equipe entrou em campo buscando a vitória, mesmo que a vantagem conquistada em Salvador já fosse grande. “Sabíamos que tínhamos o resultado de casa, mas a gente não jogou por ele, a gente jogou como se estivesse 0 a 0. Conseguimos impor nosso ritmo do começo ao fim. Conseguimos os gols. Uma hora esse triunfo do Bahia ia acontecer”, concluiu.