Ele está de volta! Botafogo confirma Autuori como novo técnico

​O ​Botafogo já tem novo técnico. E, ao que tudo indica, ele foi escolhido a dedo com o objetivo, também, de ajudar o clube a resgatar seus tempos de glória. Sim, Paulo Autuori, treinador campeão brasileiro com o Fogão em 1995, foi anunciado como o substituto de Alberto Valentim, demitido ainda no domingo.

Aos 63 anos, ele se encaixa na ideia de ter, no banco de reservas, alguém com extrema identificação junto à torcida. Muito embora Cuca fosse o preferido das arquibancadas, o mesmo se recusou a ouvir uma oferta, o que fez a direção logo pender para os lados de Autuori. O treinador, aliás, se encaixou na política proposta pelo Alvinegro, que fixou em R$ 200 mil o teto para o salário do profissional que seria contratado. Caso ele não aceitasse, Bruno Lazaroni, auxiliar permanente da comissão técnica, deveria ser alçado ao posto.

espero que o autuori vá muito bem no Botafogo. Tomara que ele queime minha lingua — mayane (@mayanebfr) February 12, 2020

Autuori, que no ano passado atuou como superintendente de futebol do ​Santos, terá um bom período para treinamentos até sua estreia, uma vez que o Botafogo só volta a campo no dia 1º de março, diante do Boavista, na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. Esta partida, inclusive, deverá marcar a estreia de Keisuke Honda com a camisa da equipe.

