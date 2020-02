Ele fica? Jesualdo se reapresenta com o Santos e clássico fica ainda mais ‘decisivo’

Nesta terça-feira (25), o elenco do ​Santos se reapresentou no CT Rei Pelé e o treinador português Jesualdo Ferreira esteve presente. O time ganhou dois dias de folga após a derrota para o Ituano no Campeonato Paulista e a demissão do português entrou definitivamente em pauta na Vila Belmiro.

bom dia. jesualdo ferreira já foi demitido? — guilherme lesnok (@g_lesnok) February 26, 2020

Porém, ele fica ao menos até o fim de semana. De acordo com o ​UOL Esporte, o comandante realizou a primeira atividade junto ao grupo antes da partida contra o Palmeiras, que acontece no sábado (29), e assim deve continuar no cargo, no mínimo, até depois do clássico.

O trabalho do treinador vem sendo questionado há mais de três semanas e na segunda-feira (17) foi avaliado negativamente pelo Comitê de Gestão do Santos, no entanto, os gestores optaram pela permanência de Jesualdo. A cúpula decidiu que era melhor esperar para ver o desempenho da equipe até o início da Libertadores.

O planejamento e a “multa rescisória” – cláusula de pagamento integral de 12 meses de salário de Jesualdo e sua comissão técnica, informada inicialmente pelo GE) –, além da confiança do presidente José Carlos Peres e de alguns membros da diretoria, pesam a favor dos profissionais. A partida contra o ​Palmeiras pode, em caso de derrota, representar a despedida do português.

Em um mês não dá para fazer milagres? Pega o time que o Jorge sampaoli teve nas mãos no começo de 2019, um time muito pior que o atual, e veja o desempenho e os resultados, treinador quando é bom faz milagre sim, o que não é o caso de Jesualdo Ferreira. — Uribe no perfil até fazer 1 golˢᶠᶜ (@Jiren30759167) February 26, 2020

Desta forma, o cenário instável e uma derrota no clássico pode tornar a permanência do treinador insustentável. A pressão interna e de boa parte da torcida pode forçar uma demissão precoce mesmo com o apoio de membros da diretoria e do presidente.