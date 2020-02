Ele voltou! Novo feirão Serasa Limpa Nome oferece descontos de até 98%

Nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, o Feirão Serasa Limpa Nome promove a renegociação de dívidas entre credores e devedores. A oportunidade é ideal para quem deseja sair da situação de inadimplente e voltar a ter poder de compra no mercado.

O mutirão busca ajudar os consumidores com contas atrasadas a negociar e quitar suas dívidas. O evento oferece descontos de até 98% nas dívidas de quem for quitar os valores devidos. A realização do feirão é da Serasa Experian, marca brasileira voltada para a análise das informações para decisões de crédito. Tudo poderá ser feito de forma rápida e no conforto de casa.

Renegociações

Os consumidores interessados em participar devem ficar atentos quanto à lista de empresas parceiras. Entre elas, estão bancos, financeiras, empresas, entre outras. Veja lista:

Anhanguera

Avon

Banco do Brasil

Banco Original

Banrisul

BMG

Claro

Crefisa

Digio

EDP

Elmo

Embratel

Itaú

Itau Card

Net

Nextel

Oi

Pitágoras

Porto Seguro

Recovery

Santander, entre outras.

Para ficar de olho em ofertas e descontos oferecidos por cada empresa, o interessado deverá acessar o site do evento ou, ainda, baixar o aplicativo Serasa Consumidor, disponível nas plataformas Android e iOS . O primeiro passo da negociação consiste em informar o CPF para que o sistema encontre as pendências em aberto e, assim, dê o informe das propostas.

Além dos descontos, quem pagar a dívida à vista vai concorrer a um jantar com a cantora Daniela Mercury, em Salvador. A viagem e hospedagem serão pagos pela própria Serasa, que também disponibiliza o direito a um acompanhante para o sorteado.

O evento tem a previsão de ser concluído no dia 31 de março.

Última edição

A última edição do Feirão Serasa Limpa Nome foi realizada em 2019, entre novembro e dezembro. Na ocasião, logo quando começou o evento, cerca de 1,5 milhão de consumidores já tinham dívidas renegociadas em aproximadamente 2,2 milhões de acordos.

Segundo dados da Serasa, as vantagens oferecidas pelos credores foram positivas. De acordo com dados divulgados, quase metade das renegociações, cerca de 47%, tiveram descontos acima de 80% e 71% dos acordos foram para pagamento à vista.

