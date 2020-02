Elenco fechado: Corinthians acerta com Yony González e deve pagar R$13 milhões

O atacante Yony González chegou ao Brasil para assinar com o ​Corinthians e deve ser o quinto e último reforço do alvinegro para a temporada. O colombiano de 25 anos deve ser anunciado nos próximos dias e assim o técnico Tiago Nunes vai ter todos os seus jogadores à disposição.

Em entrevista após a derrota por 1 a 0 para o Guaraní, do Paraguai, na Libertadores, o diretor de futebol da equipe, Duílio Monteiro Alves, declarou que a comissão técnica está satisfeita com o elenco e não deve procurar novos jogadores.

“Hoje a necessidade é menor com a chegada dele. Ele foi uma oportunidade. Tentamos o empréstimo até o fim do ano, mas agora é um empréstimo com obrigação de compra. Não descartamos oportunidades, mas, hoje, podemos dizer que estamos satisfeitos com o elenco que temos”, afirmou.

A princípio, González chega por empréstimo junto ao Benfica, de Portugal, mas deve ser comprado no meio do ano e assinar contrato por três temporadas. A obrigatoriedade de compra tem relação com a ​venda do meia-atacante Pedrinho para os Encarnados. O Timão vai pagar cerca de 2,8 milhões de euros (R$13 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

“Foi uma opção boa para o clube, ele estava na lista do Tiago desde sua chegada. Agora surgiu a oportunidade. O valor não quero confirmar, mas o prazo, sim. É um pouco mais de três anos (…) Como tinham outros clubes interessados, o Benfica acabou recebendo proposta de compra. Aí tivemos que mudar o formato de negócio. No meu entendimento, ficou muito bom para o Corinthians”, acrescentou Duílio.

Negócio da China para o Benfica. Eu disse, o Yony já vem contratado. Não vamos pagar agora para não dar na cara que estamos utilizando a grana do Pedrinho. Negócio engana trouxa. Tomamos um drible do Benfica. — #ForaAndrés #ForaR&T (@AUGUSTOFIEL) February 6, 2020

O dirigente ainda falou sobre a confiança na classificação após a derrota em Assunção. O Corinthians recebe o Guaraní na próxima quarta-feira (12), em Itaquera, às 21h30 (de Brasília). O placar simples de 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis, enquanto uma vitória por dois ou mais gols garante a equipe paulista na próxima fase.

“Isso a gente nem pensa (eliminação), temos condições para reverter em casa. Não fizemos um jogo excelente, mas tivemos oportunidade de empatar o jogo, até virar. Erramos muito na parte do ataque hoje. Mas acredito muito que temos totais condições de reverter’, completou.