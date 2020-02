Elenco se reúne para comemorar lançamento e sucesso de “Arcanjo Renegado” – Bastidores

Atores assistiram juntos ao Tela Quente especial.

No telão, “Arcanjo Renegado”, nova série original Globoplay, atraía a atenção de todos. Em uma festa no terraço de um restaurante no Rio de Janeiro, o elenco, o criador José Junior e convidados assistiram juntos ao Tela Quente especial com os dois primeiros episódios da série. Além da exibição na TV aberta, os convidados comemoraram também os excelentes números da estreia na plataforma. “Arcanjo Renegado” foi a melhor estreia de séries de todos os tempos no Globoplay. Entre sexta e domingo, teve mais de 360 mil horas consumidas e 1,1 milhão de videoviews.



“A estratégia de conciliar a TV aberta ao streaming mais uma vez foi super bem sucedida. As chamadas na Globo fizeram com que o público tivesse acesso a esse conteúdo muito promissor. Elas fizeram os assinantes correrem pra assistir. E com a exibição no ‘Tela Quente’ a gente espera uma explosão”, comenta Erick Brêtas, diretor de Produtos e Serviços Digtais. Jose Júnior também comemorou os resultados. “Acho que o sucesso da série foi uma junção de uma trama rica, que extrapola a temática policial e atinge várias classes sociais com a mobilização do Globoplay para que as pessoas tivessem acesso ao conteúdo”.

Depois da exibição, a pista de dança ficou a cargo do produtor musical DJ Sany Pitbull, que assina a trilha sonora de ‘Arcanjo’. Bem no clima do que se ouve na produção, ele apostou no som de artistas periféricos. Muito festejado pelos colegas, Marcello Melo Jr., que interpreta Mikhael, falou sobre a expectativa com a repercussão de seu primeiro protagonista. “É o momento mais feliz da minha vida, esse personagem marca uma virada de chave na minha carreira. É muito importante para um ator negro estar nesse lugar, de protagonista, e sei que ele inspira muita gente que vem de comunidade, como eu. Mas não cheguei aqui sozinho e para eu estar aqui, muita gente me ajudou, e tem muitos como eu para vir aí”, celebra o ator, que foi criado no Morro do Vidigal.

Com 10 episódios, a produção já está disponível na íntegra no Globoplay para assinantes da plataforma de streaming. A obra é uma coprodução do Globoplay e do Multishow com a AfroReggae Audiovisual. Tem criação de José Júnior, direção geral de Heitor Dhalia e direção de André Godói.