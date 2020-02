Em ação para influenciadores, Sabrina Sato apresenta reality do “Domingo Show” – Bastidores

Imprensa terá presença no evento.

Nesta quinta-feira, 13/02, a imprensa e o mercado publicitário serão apresentados às novidades do reformulado Domingo Show em uma ação que promete divertir – e muito – a plateia. Os convidados, acompanhados de um grupo de influenciadores digitais, poderão sentir “um gostinho” do reality show Made in Japão, um dos novos quadros do programa.

Formato inédito no Brasil, o reality é um game, capitaneado pela apresentadora Sabrina Sato, em que 10 celebridades terão de enfrentar animadas provas no melhor estilo japonês. Quem vencer ganha vantagem no jogo e uma bela recompensa, enquanto os perdedores têm de enfrentar um castigo, ambos inspirados nos costumes nipônicos. O desafio vai muito além dos jogos, já que os famosos terão de morar juntos, aguentando a pressão do game e também da convivência. Quem chegar ao final, leva para casa um polpudo prêmio de R$ 500 mil.

No Made in Japão Experience, que acontecerá nesta quinta-feira, Fabio Santana (Sou eu na vida), Gabi Lopes, Lucas Selfie, Ale Xavier (canal Desimpedidos), John Drops, Dani Russo, Nienke, Thiago Pasqualotto, jornalistas e publicitários estarão entre os participantes de uma prova do reality, interagindo não só com Sabrina, mas também com um juiz e um apresentador que vieram direto do Japão para completar o time do jogo.

Por fim, os jornalistas poderão conhecer a casa do Made in Japão, saber de outros novos quadros do Domingo Show e ainda bater um papo com Sabrina.

Será possível acompanhar o evento pelas plataformas Twitter (@PgmDomingoShow), Facebook (/domingoshow), YouTube e R7.com