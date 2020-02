Em Amor de Mãe, Belizário investiga Betina – Bastidores

Uma prévia do capítulo desta quinta-feira, dia 13.

Betina (Isis Valverde) consegue convencer Verena (Maria) a deixar Nicete (Magali Biff) conhecer o filho. Depois que Álvaro (Irandhir Santos) sai para trabalhar, ela telefona confirmando que pode receber as duas. Mas o marido volta para casa e flagra Nicete com seu filho no colo. Verena mente sobre as visitas, mas Álvaro conhece bem Nicete, que foi sua babá no passado.Depois do episódio, o dono da PWA vai até a casa de Nicete entender o motivo de sua ex-babá ter procurado Verena. Ele acredita que Nicete quer dinheiro. Ao caminhar pela sala, repara em uma foto de Betina. E conclui que ela é sua irmã, pois soube que Nicete engravidou de seu pai quando ainda trabalhava em sua casa. Álvaro acreditava que a gravidez não tivesse seguido adiante. Ele leva a foto de Betina e pede para Belizário (Tuca Andrada) pesquisar tudo sobre a vida dela, que não faz a menor ideia de sua origem paterna.

Depois de consultar Lucas sobre os direitos que uma irmã poderia ter sobre a PWA, ele pede para Belizário ficar na cola de Betina e descobrir todas as informações sobre ela.O capanga do empresário segue Betina e a vê entrar no hospital. Ele mesmo faz um corte no braço para que consiga atendimento da enfermeira. Sem saber de nada, Betina faz o curativo e responde as perguntas do homem.

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir de desta quinta-feira(13). “Amor de Mãe”, novela criada e escrita por Manuela Dias, conta com a colaboração de Roberto Vitorino, Mariana Mesquita e Walter Daguerre, e supervisão de Ricardo Linhares. A direção artística é de José Luiz Villamarim, com direção de Walter Carvalho, Noa Bressane, Philippe Barcinski, Isabella Teixeira, Fellipe Barbosa e Kiko Marques.