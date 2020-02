Em “Amor de Mãe”, Thelma confirma gravidez – Bastidores

A obra é escrita e criada pela a autora Manuela Dias.

Apesar de ter ficado chateado com Thelma (Adriana Esteves) por ela não ter contado sobre o aneurisma, Danilo (Chay Suede) está mais próximo ainda de sua mãe. Os dois estão trabalhando juntos para a reinauguração da Tasca do Passeio. Desta vez, ela aceitou todas as sugestões do filho e o restaurante está com o cardápio modernizado e elaborado por ele, novo chef do estabelecimento.

Com o tempo, o lugar começa a receber mais e mais clientes e já apresenta fila de espera na porta. Além da felicidade com o sucesso do restaurante, Thelma também está ansiosa para saber se o procedimento da barriga solidária deu certo. Ela chama Jane (Isabel Teixeira) no restaurante e pede um teste de gravidez na farmácia para ter a notícia que ela mais espera no momento.

Quando Thelma olha o indicador, comprova a gravidez e comemora. Mas Jane puxa um assunto que não agrada a amiga. Ela fala sobre Danilo ser adotado e Thelma não gosta nada de ouvir novamente aquele assunto. As duas discutem e quem escuta a conversa é Durval (Enrique Diaz), que estava chegando para tentar fazer as pazes com a amiga. Mas o professor de dança sai de lá sem conversar com Thelma e sabendo mais um segredo dela.

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir de hoje (19).