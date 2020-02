Uma idosa de 80 anos foi vítima de estupro nessa quarta-feira, 19, dentro de um carro no município de Arapiraca. Segundo as primeiras informações, ela foi abordada por dois homens e uma mulher quando saía de uma unidade de saúde e colocada dentro do veículo. Os suspeitos não foram presos até o momento.

Segundo informações do 3º Batalhão de Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia de que uma mulher havia sido estuprada e deixada em via pública. Após o deslocamento, a PM tomou conhecimento de que os suspeitos fugiram e que a vítima foi encaminhada ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA), pois apresentava diversos ferimentos.

A assessoria do HEA informou que a idosa está internada na área laranja da unidade. O estado de saúde é considerado estável e ela segue em observação. Não há previsão de alta médica.

Os policiais constataram que os criminosos deixaram a idosa próximo a uma região conhecida como “Feira da Troca”, no bairro Primavera. Ela e os parentes foram orientados a registrar Boletim de Ocorrência na Central de Polícia após os cuidados médicos, para a investigação dos fatos.

