Em busca de novas contratações, Vasco sonda ex-companheiro de Germán Cano no Independiente Medellín

​O Vasco segue buscando alternativas no mercado de transferências visando reforçar o elenco do técnico Abel Braga. Até o momento, apenas o atacante Germán Cano é novidade no grupo de 2020. Atletas como o volante Fellipe Bastos e o meia Fredy Guarín haviam deixado o elenco, mas, nos últimos dias, acabaram negociando sua permanência no Cruz-Maltino e serão “novidades”.

A diretoria ainda quer novos reforços e, nos últimos dias, fez sondagens a jogadores de fora do país. Segundo o perfil ​PDE Vasco, no Twitter, o Cruz-Maltino buscou informações sobre a situação do meia-atacante Andrés Ricaurte, de 28 anos, que atua no Independiente Medellín, da Colômbia.

Porém, a situação financeira pela qual o Vasco passa inviabilizou qualquer investida. O plano da equipe era repetir a dupla que Ricaurte formou com Germán Cano na Colômbia. O atleta atua desde 2018 no Independiente Medellín e passou por clube como Itaguí, Águilas Douradas e Atlético Huila, todas no futebol colombiano. Até o momento, Cano tem dois gols em quatro partidas pelo Vasco.

E o que o Independiente Medellín fez com o Deportivo Táchira foi um atropelo. Foi falta de reconhecimento do rival; foi a materialização mais completa do “quem manda na minha casa sou eu”. Reina foi um dos melhores. Mas Andrés Ricaurte, amigos, foi o comandante de sempre. — Joza Novalis (@jozanovalis) February 5, 2020

Jogador do Envigado-COL também foi procurado

O Cruz-Maltino demonstra conhecimento do mercado sul-americano, tanto que outro atleta sondado pela diretoria foi o meia Yeison Guzman, jogador de 21 anos que atua pelo Envigado, também da Colômbia. Até o momento, Abel Braga vem encontrando uma carência justamente neste setor do campo, onde o treinador vem escalando os jovens jogadores Juninho e Gabriel Pec.