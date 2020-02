Em busca de zagueiro no mercado, Abel Braga ganha reforço para escalar o Vasco na Sul-Americana

​O ​Vasco não apresentou o rendimento esperado na noite de ontem (12) e ficou no 1×1 com o Altos, no Piauí. Apesar disso, fez valer a vantagem do empate e avançou de fase na Copa do Brasil. No próximo meio de semana, o Gigante da Colina vai até a Bolívia para decidir sua vida na Copa Sul-Americana contra o Oriente Petrolero e o técnico Abel Braga terá uma novidade importante.

A diretoria do Gigante da Colina está no mercado para acertar a contratação de um zagueiro. O grande sonho é o retorno de Dedé, que segue com situação indefinida no Cruzeiro e recebeu liberação para concluir trabalho de recuperação física no Rio de Janeiro. Enquanto alguns nomes surgem no radar e outros são oferecidos a diretoria, o treinador terá um ‘reforço caseiro‘.

Depois de ficar de fora do primeiro mês da temporada do clube, Ricardo Graça está de volta ao Vasco. O zagueiro, de 22 anos, fez parte do grupo da Seleção Brasileira Sub-23 que conseguiu vaga nos jogos de Tóquio. No pré–olímpico, disputado na Colômbia, o vascaíno foi titular em duas oportunidades, incluindo o confronto decisivo contra a Argentina, na última rodada do quadrangular final, que terminou 3×0 para o Brasil.

Esse menino vai ter que jogar. Pode ser canhoto, destro, diagonal, etc. Ele aleijado já é mais seguro que o Werley — Hoje foi lindo cara (@Matheus60821255) February 13, 2020

O defensor, que publicou nesta manhã uma foto destacando seu retorno ao Gigante da Colina, está inscrito na Copa Sul-Americana e se torna opção para Abel Braga para o próximo meio de semana. Depois de vencer o Oriente Petrolero por 1×0 em São Januário, com gol de Germán Cano, o Vasco pode até empatar na Bolívia ou perder por um gol de diferença, contanto que volte a balançar as redes.

Fonte: 90min