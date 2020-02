Em construção? Muriel analisa primeira derrota do Fluminense em 2020

​O ​Fluminense chegou à quinta rodada do Carioca como única equipe da competição ainda com 100% de aproveitamento, com nove gols anotados e apenas um sofrido em quatro jogos. A celebrada invencibilidade, no entanto, acabou caindo por terra na noite do último sábado (1º), quando o clube das Laranjeiras teve atuação apática e foi batido pelo Boavista por 1 a 0.

Em entrevista concedida após o encerramento do jogo, Muriel, titular no duelo, admitiu que o Tricolor Carioca esteve abaixo em intensidade, mas tratou o tropeço como ‘natural’ para uma equipe em construção. Como destaca o ​Globoesporte, o Fluminense já volta a campo na próxima terça-feira (4), para o confronto de primeira rodada da Sul-Americana.

Eu como torcedor do Fluminense FC não gosto de ver o time perder,mas não muda esse resultado. Terça-feira no Maracanã para ver o Fluminense na sul-americana!!! 🇮🇹👏 — Gigantes Desde 1902 (@GDesde1902) February 2, 2020

“Acho que dentro da proposta do jogo, o Boavista foi feliz naquilo que eles propuseram, que eles pensaram para esse jogo. A gente não conseguiu imprimir a intensidade dos outros jogos. Mas isso vai acontecer, a gente não é máquina, a gente não vai conseguir jogar no nosso máximo todos os jogos. Seguimos trabalhando (…) Continuamos em construção. Temos uma decisão pela Sul-Americana. Vamos ver o que pode melhorar para entrar com tudo no próximo jogo”, afirmou o goleiro.