Em entrevista, Bruno Guimarães fala sobre futuro na Seleção: “Não abro mão por nada”

​ Destaque da Seleção Brasileira Sub-23 e eleito Melhor Jogador do Pré-Olímpico, Bruno Guimarães é nome forte para vestir a amarelinho nos Jogos de Tóquio-2020. Em entrevista, o volante de 22 anos reafirmou o interesse de estar no Japão, no entanto, fez algumas ressalvas.

Dessa seleção poucos jogadores estão preparados para jogar a olimpíadas. Os mais maduros que se vê em campo é o Bruno Guimarães, Matheus Henrique e o Caio Henrique, se duvidar, o Matheus cunha também. O resto tem que amadurecer. — Lucas Pereira  (@LucaoPereira10) February 10, 2020

O ex-​Athletico revelou que conversou, durante a negociação com o Lyon, sobre o desejo de participar das Olimpíadas – o torneio multiesportivo não acontece em ‘Datas FIFA’ e assim os clubes não são obrigados a liberarem os jogadores. A dificuldade é ainda maior por se tratar de uma equipe de fora do Brasil.

Bruno Guimarães comentou a situação após o 3 a 0 sobre a Argentina e evitou dar qualquer desfecho em relação ao Jogos de Tóquio. O volante também é desejado na seleção principal e uma possível convocação para a Copa América dificultaria sua participação nas Olímpiadas.

O acordo entre os franceses e o volante não é uma regra comum e pode tirar outros atletas da Seleção Sub-23 de Tóquio, como o meia-atacante Reinier Jesus, do Real Madrid, e o centroavante Matheus Cunha, do Hertha Berlin. O ex-​Flamengo ainda não sabe sobre o seu futuro no clube merengue, enquanto o camisa 9 não recebeu liberação prévia.

Imagina na Olimpíadas meio campo com Gerson, Bruno Guimarães, Paquetá, Neymar, Vini Jr e Rodrygo? Nem cavalo aguenta! — Alan Ribeiro (@10Alanribeiro) February 10, 2020

“Se eu for convocado, que é o sonho de qualquer jogador, vou brigar com unhas e dentes para que eu possa estar lá. Disso eu não abro mão por nada. Vestir a camisa da seleção é o objetivo principal da minha carreira, o que mais me deixa feliz profissionalmente. Qualquer coisa pode dar um probleminha, mas espero que seja resolvido”, afirmou Bruno Guimarães.

O Brasil sofreu até a última rodada, mas conseguiu a vaga e vai defender o Ouro Olímpico, em Tóquio. A CBF deve começar os planejamentos nas próximas semanas, organizando a agenda de amistosos e estreitando relações com os clubes.