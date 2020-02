Em entrevista, Edilson alfineta administração anterior e faz elogios à nova diretoria do Cruzeiro

​ A maioria da torcida do Cruzeiro se surpreendeu quando Edilson acabou permanecendo no Cruzeiro. No final do ano passado, o lateral-direito estava sem clima na Raposa e estava totalmente fora dos planos do clube. O medalhão chegou a negociar uma volta ao Grêmio, mas o acordo não aconteceu e o atleta preferiu permanecer no time celeste . A diretoria cruzeirense entrou em um acordo com os representantes do defensor e sua permanência foi anunciada .

Nos primeiros jogos do ano, o jogador vem retomando a confiança dos torcedores e tem sido importante para o time titular de Adilson Batista. O atleta é um dos destaques neste início da temporada e se tornou uma peça fundamental na equipe principal. Em entrevista coletiva, o lateral deixou claro que optou por ficar no Cruzeiro pela transparência dos novos dirigentes do clube e fez questão de alfinetar a administração anterior.

“O mais importante é você olhar para o atleta, falar e cumprir. É isso que todo jogador gosta, merece ser falado a coisa certa. Não tem mais moleque no futebol. Que pague 10 ou 15 (mil), mas que você possa honrar com seus compromissos. E nisso a diretoria do Cruzeiro está correta, prometeu e cumpriu”, explicou o defensor ao site GloboEsporte.

Edílson projetou sucesso da Raposa na atual temporada e voltou a enaltecer a cúpula cruzeirense.

“Desde que essa diretoria nova assumiu, a gente vê uma transparência muito grande, uma sinceridade muito grande por parte deles e eles vem cumprindo com tudo. E a gente espera que continue assim até o fim da temporada, e eu tenho certeza que vai continuar, pela transparência que eles vêm passando para a gente“, completou.