Em entrevista, empresário de Cacá define futuro do zagueiro e diretoria do Cruzeiro é comunicada

​Desde o começo do ano, o zagueiro Cacá ficou cotado para ser vendido pelo Cruzeiro. O jogador sempre foi visto como uma grande possibilidade de negócio e, apesar do momento ruim vivido pelo clube no ano passado, o defensor conseguiu manter o nível com boas atuações e chamou atenção de alguns clubes do futebol europeu. O CSKA, da Rússia, foi o principal time interessado no atleta.

Os dirigentes cruzeirenses enxergavam a possibilidade de fazer uma boa venda com a joia e aguardavam propostas. Por gratidão, o zagueiro foi um dos atletas a não entrar na justiça contra a Raposa e a não forçar a barra para sair. O empresário do jogador, Nenê Zini, concedeu entrevista na manhã desta quarta-feira (19), para a Rádio Itatiaia e praticamente cravou a permanência do jovem no Cruzeiro.

​De acordo com o repórter ​Samuel Venâncio, o agente revelou que nenhuma oferta da Europa chegou e, como a janela da Rússia fecha na próxima sexta-feira (21), nenhuma negociação deve acontecer. O representante do zagueiro ainda disse que a ​Ra​po​sa precisa do atleta nesta temporada de reconstrução: “Cruzeiro precisa dele e ele vai crescer muito aí”.

Com 20 anos, o jovem acredita que possa se tornar um dos pilares desse novo time cruzeirense e, assim, ser monitorado por Tite, técnico da Seleção Brasileira. Mesmo precisando de dinheiro para manter as contas em dia, a diretoria celeste ficou muito feliz com a permanência de um dos principais jogadores do grupo. O atleta virou homem de confiança do técnico Adilson Batista desde os primeiros jogos do ano.