Em entrevista, Leandro Damião afasta possibilidade de atuar no Grêmio e enaltece o Internacional

​ Leandro Damião foi um centroavante que rodou por grandes clubes do futebol brasileiro e o time que o artilheiro mais se identificou foi o ​Internacional , onde foi campeão da Copa Libertadores da América, em 2010. Durante entrevista para a ​ Rádio Bandeirantes, de Porto Alegre , o jogador afastou sobre a possibilidade de um dia vestir a camisa do Grêmio e enalteceu o Colorado.

“Eu estou muito feliz aqui, não tenho pensamento de voltar ao Brasil. Minha família está adaptada. E tenho um carinho grande pelo Inter. Então você já imagina. Inter eu acompanho sempre. É um clube que guardo muito carinho. Infelizmente, por más pessoas que passaram no clube, atrapalharam o momento do clube. Estou torcendo e sempre que posso acompanho e fico na torcida”, explicou o jogador.

Damião está atuando no Kawasaki Frontale, do Japão, e vem fazendo uma boa temporada pelo clube do exterior. Ainda durante a entrevista, o atleta não descartou um retorno ao futebol brasileiro para jogar mais um campeonato nacional, mas disse que está feliz no time japonês e a prioridade é permanecer atuando por lá.

saudade do Damião com a 9 do meu Inter, no caso — Tiago Menezes (@TiagoR_M) February 20, 2020

“Cogito um dia voltar ao futebol brasileiro e disputar mais um Brasileirão. Sondagens vieram, mas expliquei que estou jogando aqui e tenho contrato, então é difícil tomar a decisão de sair agora. Eu moro há 30 minutos de Tóquio, já tirei carteira de motorista, me adaptei muito bem e gosto muito daqui. Quem puder conhecer, não só Tóquio, vale muito a pena. Tem a Disney de Tóquio perto de casa também. O Frontale foi criado em 1997, mas é um clube com dois campeonatos japoneses e aqui já passaram nomes como Tinga, Hulk, Emerson Sheik, Scheidt. A estrutura é muito boa. Mas o Brasil não deixa a desejar. Aqui a diferença é a organização de jogos. É tudo na hora certinho, difícil atrasar, o respeito entre eles é muito grande”, encerrou.