Em entrevista, Marcos Rocha ‘rasga’ elogios a Luxemburgo e fala sobre fase do Palmeiras

​Novo clima no Verdão! A comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo tem mudado o ambiente na Academia de Futebol do ​Palmeiras . Em meio aos trabalhos individuais, treinos lúdicos e discursos motivacionais, o elenco tem deixado a pressão dos insucessos da temporada passada para trás.

Em entrevista ao ​UOL Esporte, o lateral-direito Marcos Rocha falou sobre a nova fase vivida pelos jogadores, das mudanças, de como trabalhar tem sido mais fácil e ainda elogiou o experiente treinador palmeirense.

“O clima está mais leve e mais gostoso, é mais prazeroso de trabalhar. Luxemburgo é um cara que tem as ‘costas largas’, aguenta muito a pressão e consegue tirar essa pressão da equipe. Isso facilita muito para a gente trabalhar tranquilo e com a cabeça boa”, declarou.

O lateral de 31 anos acrescentou falando sobre a trajetória vitoriosa de Vanderlei, do desejo de voltar a vencer e do apoio que o treinador passa para os jogadores. “Ter mais coragem de ir para cima e de arriscar. É essa confiança que ele nos passa no vestiário: quando errar, o jogador que errar vai ter suporte dos outros para consertar”.

O fato é que Marcos Rocha tem papel fundamental ofensivamente e para um time vertical, isso é muito interessante pois tem ótimo aproveitamento nos passes. Em jogos onde o Palmeiras não tem a bola, onde o jogador tem que atuar de maneira defensiva se escancara alguns problemas. — Raphael Konno (@raphaelkonno) February 4, 2020

Em seu retorno ao Palmeiras, Luxemburgo tem agido diferente e mudado sua forma de se relacionar com os jogadores e até com os profissionais de comunicação. O treinador tem feito o oposto da maioria dos técnicos do país e deixado a imprensa acompanhar os treinamentos durante quase toda a semana. Os atletas também têm notado ‘diferenças’ no comandante.

“Luxemburgo passa cumprimentando todo mundo, fala onde acha que tenho que melhorar. Está sendo muito bom trabalhar com ele. Agora é continuar este trabalho para colher bons frutos. Acho que estamos no caminho certo. Temos muito a evoluir”, completou Marcos Rocha.

O treinador, o lateral e demais jogadores do plantel tiveram uma semana completa para se preparar para a partida deste sábado (8), contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 19h30 (de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.