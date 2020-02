Em entrevista, Vagner Love cita mudança no Corinthians com Tiago Nunes e revela futuro no clube

​Desde a chegada de Tiago Nunes, Vagner Love vem ganhando mais chances entre os titulares do ​Corinthians. O atacante, que viveu altos e baixos na temporada passada, terminando o ano criticado por boa parte dos torcedores, tem conseguido fazer bons jogos nesta atual temporada e vem subindo de produção com o novo treinador. No começo do ano, existiram diversas especulações sobre o futuro do jogador e que o artilheiro poderia deixar o Timão.

Em uma entrevista para o portal ​Globoesporte.com, o artilheiro do amor disse que não se vê fora do Corinthians e seus planos é permanecer por um longo tempo vestindo uma das camisas mais pesadas do futebol mundial.

“Estou muito bem no Corinthians, muito feliz de estar aqui. O Corinthians me dá todo suporte de trabalho e de estrutura. Chamo o Corinthians de Disneylândia, aqui tem tudo. Falo para os meninos aproveitarem, porque passa rápido. Daqui a pouco podemos estar em outro lugar, então tem que aproveitar mesmo. O Corinthians é um local muito bom de estar”, explicou o goleador.

O atacante também revelou mudança de postura do Corinthians com Tiago Nunes e traçou uma meta otimista: o jogador acredita que, com um tempo de trabalho, a equipe alvinegra pode brigar pelos títulos que ainda vai disputar na temporada.

“Tiago cobra muito dentro de campo, nos treinos, um cara que nos passa detalhes, ele sabe o que vai acontecer no jogo, tem essa leitura e nos passa para a gente insistir no que pode dar certo. Agora com mais tempo para trabalhar, ele vai conseguir implantar melhor sua filosofia de trabalho. Eu estou gostando bastante do que estou vivendo com Tiago e sua comissão. Temos que manter esse nível de concentração e esse nível de criação de chances, pois em todos os jogos a gente tem tido chances de gol. Isso é importante para fazermos ótimos jogos e brigarmos pelos títulos que temos pela frente”, completou.