Em Éramos Seis, nasce o bebê de Clotilde! – Bastidores

Para além do peso do bebê crescendo em seu ventre, Clotilde (Simone Spoladore) carregou sozinha durante meses uma carga ainda maior, a culpa de ter engravidado de um homem casado. Após pensar em entregar o filho para adoção, e depois de finalmente dividir essa angústia com a sua irmã Lola (Gloria Pires), ouvindo dela que poderiam criar esse bebê juntas, Clotilde não aceita. Toma a decisão de entregar o bebê aos cuidados de Olga (Maria Eduarda de Carvalho) e Zeca (Eduardo Sterblitch), e vai embora para Itapetininga.

Na volta para casa, ainda no trem, começa a se sentir mal, sem saber que está em trabalho de parto. As dores aumentam, e ela desce uma estação antes do seu destino final, onde a irmã e o cunhado a esperam. Sozinha, no banheiro da estação, Clotilde dá à luz.

As cenas vão ao ar a partir desta quarta-feira (12 de fevereiro). “Éramos Seis” é escrita por Angela Chaves, baseada na novela original escrita por Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho, livremente inspirada no livro de Maria José Dupré. A direção artística é de Carlos Araújo e a obra conta ainda no elenco com Nicolas Prattes, Giullia Buscacio, Ricardo Pereira, Werner Schünemann, Camilla Amado, Denise Weimberg, Virgínia Rosa, entre outros.

