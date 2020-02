Em festa, Flamengo comemora taças e provoca Palmeiras: “Não tem Mundial”

​Descanso com provocação. Na noite desta quinta-feira (27), jogadores e diretoria do ​Flamengo foram a uma casa noturna na Barra da Tijuca comemorar os três troféus (Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Recopa Sul-Americana) conquistados nos últimos 11 dias e ainda aproveitaram o momento para festejar o aniversário de 35 anos do meio-campista Diego Ribas.

Em vídeos publicados em redes sociais, os campeões se divertem junto aos familiares e músicos presentes, mas não esquecem do arquirrival ​Palmeiras e provocam o Alviverde Paulista. Em coro, Rafinha e Gabigol puxam: “Não tem Copinha. Não tem Mundial”.





​​Jogadores, comissão técnica e demais presentes também aproveitaram a comemoração para cantar músicas populares entre os torcedores rubro-negros.





​​Por fim, o “cantor” e lateral-direito Rafinha provoca os rivais com o “Vapo, Vapo, do Gerson”.





​​E aí, torcedores e torcedores, o que vocês acharam do momento de comemoração e procovação dos rubro-negros?