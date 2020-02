Em “guerra” contra a Fifa, Uefa e Conmebol podem boicotar novo Mundial

​A primeira edição do novo Mundial de Clubes corre sério risco de nem acontecer. E não é nem pela epidemia de coronavírus que assola a China, país escolhido para sediar a competição na metade de 2021. Uefa e Conmebol, entidades responsáveis, respectivamente, pelo futebol europeu e sul-americano, praticamente abriram guerra contra a Fifa por conta das condições impostas pela principal instituição do esporte para a participação no torneio.

Conforme investigação do jornal ​The New York Times, a Uefa, para apoiar o Mundial, quer aumentar de oito para doze o número de vagas para times europeus. Além disso, equipes como Juventus, Liverpool e Barcelona estiveram na sede da Fifa, em Zurique, para discutir assuntos relativos à disputa. Eles renovaram o desejo de serem parceiros na organização do torneio, desde que recebam mais dinheiro na comparação com os clubes de outros continentes. Por sua vez, a Conmebol planeja distribuir pelo menos duas de suas vagas para os vencedores da Copa Sul-Americana, indo de encontro ao desejo da Fifa, que quer a valorização, apenas, de vencedores e/ou finalistas da Libertadores da América.

A entidade que comanda o futebol mundial quer dar ao novo Mundial de Clubes uma importância quase igual à Copa do Mundo de seleções. Por isso, contratou uma empresa especializada para executar uma estratégia que garanta a arrecadação de US$ 1 bilhão, montante necessário para atender aos prêmios exigidos pela Uefa. Como se não bastasse a tensão entre Fifa e as duas confederações mais importantes, estas fizeram uma aliança que pode levar à realização de um minitorneio de seleções, que aconteceria em março de 2022.