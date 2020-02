Em janeiro, Domingo Legal abriu três pontos de vantagem sobre a Record TV – Audiência da TV

A partir de março, a disputa será com o “novo” Domingo Show (Record TV).

A pouco menos de um mês de começar o confronto com as mudanças do Domingo Show, da Record TV, o Domingo Legal, do SBT, sob a apresentação de Celso Portiolli, celebra a vice-liderança isolada.

No mês de janeiro, o dominical do SBT abriu três pontos de vantagem sobre a Record TV. O placar foi de 8 x 5 pontos. A TV Globo liderou com 11,9 de média.

Sabrina Sato, que assume o comando do “Domingo Show” a partir de 8 de março, vai precisar mostrar serviço para virar o jogo.

Com informações e observações do jornalista Flávio Ricco, do UOL.