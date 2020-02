Em janeiro, GloboNews cresceu e Canal VIVA foi superado por canais infantis – Bastidores

Confira o ranking da TV por assinatura no mês passado.

De acordo com informações obtidas pelo jornalista Ricardo Feltrin, do UOL, o canal de notícias do Grupo Globo, o GloboNews, cresceu no mês de janeiro. Nos últimos meses, a emissora vinha se sucessivas perdas de telespectadores. Com a reação, o GloboNews encabeçou o TOP 10 das emissoras da TV paga mais vistas.

O Canal VIVA voltou a ficar atrás de dois canais destinados ao público infantil. O SporTV manteve a liderança, à frente do Discovery Kids.

Confira o ranking em ponto e share, referente ao Painel Nacional de Televisão (PNT):

1 – SporTV – 0,93 ponto e 2,02%

2 – Discovery Kids – 0,84 e 1,83%

3 – Cartoon Network – 0,67 e 1,45%

4 – Discovery Channel – 0,60 e 1,30%

5 – Viva – 0,57 e 1,25%

6 – GloboNews – 0,54 e 1,17%

7 – Gloob – 0,52 e 1,14%

8 – Megapix – 0,47 e 1,02%

9 – AXN – 0,45 e 0,98%

10 – Universal Channel – 0,43 e 0,94%

11 – Fox Sports – 0,40 e 0,87%

12 – Nickelodeon – 0,39 e 0,86%

13 – Fox – 0,39 e 0,85%

14 – Home & Health – 0,37 e 0,80%

15 – TNT – 0,37 e 0,80%

16 – Multishow – 0,35 e 0,77%

17 – Space – 0,35 e 0,76%

18 – Warner Channel – 0,34 e 0,75%

19 – ESPN Brasil – 0,29 e 0,64%

20 – Telecine Action – 0,28 e 0,61%