Em jogo decisivo, Autuori reestreia pelo Botafogo já com desfalque importante

O ​Botafogo volta a campo nesta quarta-feira para encarar o Náutico, no estádio dos Aflitos, pela segunda fase da Copa do Brasil. Pois para esta partida, que marcará a reestreia oficial de Paulo Autuori​ no comando do Alvinegro, o técnico terá de cara um desfalque importante. Titular do ataque, Pedro Raul está no departamento médico.

As vezes queria jogar pelo Botafogo recebendo apenas 15mil para testar um negócio. Jogo doente, machucado, com dores… Me machuco hoje e amanhã já estou jogando mesmo assim. Eu seria um excelente substituto para o Pedro Raul mesmo não sendo Centroavante#BotafogoComYaya — Flavioᵇᶠʳ #YayaNoBotafogo (@Flavio_Bfr) February 17, 2020

O jogador se recupera de uma lesão na coxa, sofrida na partida diante do Fluminense, pela Taça Guanabara, e foi ausência das atividades comandadas até o momento pelo novo treinador. Nesta segunda-feira, inclusive, não esteve no gramado do Nilton Santos junto com os demais companheiros. A expectativa é de que, em breve, ele comece a chamada transição para o campo.

Até quando Depto Médico, Fisiologia e Prep. Física serão protagonistas no @Botafogo ?

Lá atrás acabaram com carreira do Jéfferson, mudaram os vilões e agora é Marcinho que não se recupera, é Pedro Raúl se tornando incógnita….

Ou se atualizam já ou a torcida vai ficar em cima ! — Fala, Lomeu! ★彡 (@falalomeu) February 17, 2020

Em quatro jogos disputados, Pedro Raul marcou três gols até o momento. Assim, o camisa 9 se consolida como artilheiro do Fogão em 2020. Foi dele, inclusive, a bola na rede no empate em 1 a 1 com o Caxias que garantiu ao Fogão a classificação a esta etapa do torneio nacional. Havendo empate em Recife, ao contrário do que aconteceu na fase anterior, a vaga será decidida nos pênaltis.

