Em Malhação: Transformação, Marcello Novaes defenderá o bandido da história – Bastidores

A trama teen estreia nova temporada em maio.

No ar em Avenida Brasil, reapresentação no Vale a Pena Ver de Novo, Marcello Novaes poderá ser visto, a partir de maio em “Malhação: Transformação”. Na trama teen, o ator dará vida a um vilão. O personagem foi batizado de Ivan, um advogado e bandido da história. Com informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL.

Em “Avenida”, Marcello também vive um vilão. E na sua última novela, “O Sétimo Guardião”, ele também defendeu um personagem de caráter duvidoso.

“Malhação: Transformação” terá parte do elenco de atores renomados e outra parte de influenciadores digitais.

A obra marcará a estreia da atriz Priscila Steinmann como roteirista titular de novela. Ela dividirá a autoria com Márcia Prattes. A obra terá a direção artística de Paulo Silvestrini.