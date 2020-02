Em meio ao ‘caos’, Germán Cano decide e pode ser caminho para recuperação

Em meio a turbulência vivida no ​Vasco, Germán Cano decide mais uma partida e torcedores têm ao menos um alívio na temporada. O Gigante da Colina tem encontrado dificuldades para chegar ao gol adversário e o argentino tem sido a solução dos problemas cruzmaltinos.

A equipe comandada por Abel Braga disputou 6 partidas em 2020 e marcou apenas 2 gols, sendo os dois assinados pelo camisa 14. O centroavante deu a vitória para o alvinegro contra o Boavista, no Campeonato Carioca, e a vantagem diante do Oriente Petrolero, da Bolívia, na Copa Sul-Americana.

O argentino tem sido o contraponto das notícias ruins que cercam o clube. A crise administrativa e financeira, o corte no fornecimento de comida, a pressão sobre o recém-chegado treinador e toda ‘tensão’ que envolve o dia a dia da equipe. Germán Cano distribui esperança aos adeptos do clube e proporciona comemorações em São Januário.

Quem é German Cano? Para o cego, é a luz.

Para o faminto, é o pão.

Para o sedento, é a fonte de água.

Para o morto, é a vida.

Para o enfermo, é a cura.

Para o prisioneiro, é a liberdade.

Para o solitário, é o companheiro.

Para o viajante, é o caminho.

Para mim, é tudo. pic.twitter.com/vOqSUUp4Qy — Almirante (@newsalmirante_) February 6, 2020

O atacante de 32 anos não pode consertar questões extracampo do Vasco e a torcida tem consciência disto, no entanto, o argentino tem possibilitado momentos de alegria e felicidade para um torcedor que vive há alguns anos desiludido com sua equipe. O camisa 14 caiu nas graças dos vascaínos e pode ser o caminho para a diretoria dar ‘de letra’ nos problemas do clube.​

Imagem de Capa: Rafael Ribeiro / Vasco