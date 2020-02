Em nota, Cruzeiro repudia declaração de ex-presidente sobre Dedé

​Na manhã desta terça-feira (18), o Cruzeiro emitiu nota de repúdio à polêmica declaração do ex-presidente do clube, Wagner Pires de Sá. Em vídeo, ex-gestor da Raposa faz analogia entre atual condição do país e futebol brasileiro, além de fazer duras “considerações” sobre situação do zagueiro Dedé.

“Como que você pega um cara ganhando R$ 1 milhão? O Dedé ficou um ano e meio parado, ganhando R$ 800 mil. Claro (que continua recebendo mesmo lesionado), não para de ganhar. Não é igual INSS, que o cara fica doente e vai para o INSS ganhar salário mínimo. O time paga. Ele ganhou mais de R$ 50 milhões sem jogar. E se for vender, não vende. Primeiro que ele é todo ‘fud…’, não passa no exame médico. O futebol brasileiro é este”, afirmou Wagner Piris de Sá.

Em nota oficial, clube repudiou a fala do cartola e colocou a alegação como “absoluta falta de respeito ao jogador”. O Cruzeiro também reiterou que Piris de Sá não fala em nome do time celeste. Confira a nota na integra:

O presidente em exercício, José Dalai Rocha, e o Núcleo de Gestores que administra o Cruzeiro Esporte Clube vêm a público manifestar repúdio às declarações do ex-presidente Wagner Pires de Sá divulgadas nas redes sociais nesta segunda-feira, 17, sobre o atleta Dedé, em absoluta falta de respeito ao jogador que defende o Clube.

Obviamente, o ex-presidente, que renunciou ao cargo em dezembro, não fala em nome do Cruzeiro Esporte Clube. Além disso, a opinião por ele externada não tem nenhum respaldo médico, pois se Dedé está apto a jogar pelo Cruzeiro, pode atuar em qualquer clube do mundo.

eu quero que Dedé fique, mais quero q fique pra jogar e se redmir de td q aconteceu, queeo q jogue pra ajudar o clube. agr se ficar pra fazer corpo mole, pd ir embora… mais caso ao contrario eu acho uma boa ele ficar. — Cruzeiro Cabuloso (@Cruzeir27640415) February 17, 2020

Em sua defesa, o ex-presidente falou ao ​GloboEsporte.com que não se expressou bem e que a conversa foi editada. Wagner também afirmou que é “muito amigo” de Dedé e que o zagueiro de 31 anos é um dos melhores da atualidade.

“A palavra foi errada. O certo é que se ele fizer um exame, costuma não passar, por conta das várias cirurgias que ele passou. Mas é um jogador excepcional, o tenho em alta conta e não tenho nada contra ele. É um dos melhores da posição dele”, declarou o ex-dirigente.