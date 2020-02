Em parceria com a Edemol, GNT produzirá 2ª temporada do “Extreme makeover” – Bastidores

Otaviano é o apresentador do reality show.

O “Extreme makeover Brasil”, do GNT, a ser comandado por Otaviano Costa, já tem uma nova temporada confirmada. Além dos 34 episódios da primeira safra, a atração outra leva de episódios ainda este ano, no segundo semestre. A informação é da jornalista Patrícia Kogut, do O Globo.

Em resumo, O Extreme makeouver Brasil, em casa episódio mostrará a reforma total de uma casa em dez dias. Além de Otaviano, estarão no programa o arquiteto Duda Porto, a engenheira Bruna Arruda, o designer de interiores Diogo Oliveira e a youtuber Paloma Cipriano.

O reality está sendo produzido com parceria da Endemol Shine Brasil e será o primeiro trabalho de Otaviano na TV desde que ele deixou a Globo.