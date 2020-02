Indivíduos tentaram fugir da polícia, mas foram presos próximo a Colégio Estadual Comendador da Silva Peixoto

Durante o patrulhamento nesta quinta-feira (6) a guarnição de Força Tarefa do 11º BPM, avistou dois indivíduos em uma motocicleta de cor branca, onde o carona (C. R. S, 38 anos) ao avistar a viatura policial, agiu de forma suspeita, avisando ao condutor (E. S. de J., 26 anos) sobre a presença dos militares.

Ao notarem o nervosismo dos mesmos com a presença da polícia, os policiais optaram por realizar à conversão e iniciar o acompanhamento dos elementos. Ao perceber a aproximação da viatura policial, foi possível notar a afobação por parte dos infratores, onde no momento em que foi dada a voz de parada o garupa saltou do respectivo veículo ainda em movimento.

Durante a revista e busca pessoal, o condutor do ciclomotor fora flagrado em posse de um revólver calibre .32, Smith Welson – modelo Special CTG N° 4226 com 06 munições; sendo 04 intactas, 01 deflagrada e 01 suprimida.

Por fim, as partes foram conduzidas à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Maceió/AL para apresentação dos fatos e procedimentos cabíveis, respeitando seus direitos constitucionais e a preservação da integridade física de ambos.

Da Redação com informações do 11º BPM