Em período de avaliação, Ceni destaca atuação de seis atletas; atacante deve atuar contra Santa Cruz

​O início de temporada no ​Fortaleza tem sido um período de ajustes após a saída de alguns atletas e a chegada de novos reforços. Nas primeiras partidas, o técnico Rogério Ceni apresentou facetas diferentes com relação a equipe e até o momento não repetiu o time. Ao todo, foram 23 jogadores utilizados em quatro jogos com o objetivo de analisar o elenco para fortalecer o Tricolor do Pici.

De acordo com as informações do site ​Diário do Nordeste, o atacante Edson Cariús, que no segundo jogo como titular, marcou o segundo gol, vem agrandando o comandante leonino. “Gosto bastante dele. Tem se entregado muito nos treinos, tá evoluindo. Não fica parado esperando jogo. É cansativa essa função, centroavantes ajudam muito, e eu tenho gostado”, disse.

Foto: divulgação Fortaleza

Um velho conhecido da torcida do Tricolor do Pici também tem demonstrado um melhor desempenho neste ano. “Mariano Vázquez vem me surpreendendo esse ano, tentando ajudar taticamente muito mais que no ano passado. Tá tendo suas oportunidades e aproveitando. É um jogador que o torcedor vem gostando e vem mostrando serviço”, completou o treinador.

Além disso, o goleiro Max Walef aproveitou a oportunidade recebida e recebeu elogios de Ceni. “Max foi muito bem, como eu esperava. Já é o terceiro ano trabalhando com ele, vejo potencial. É um goleiro que pode ser utilizado por bastante tempo, tem só 26 anos. E inclusive já pedi a extensão do contrato dele. Acho que é um ativo importante pro Fortaleza. E o Fortaleza deve ampliar o vínculo dele por mais dois anos”, finalizou.

O Fortaleza tem evoluído aos poucos, isso é bom. Faltam ainda algumas peças no elenco, mas Ceni tá se virando muito bem com o que tem no momento. Vázquez é muito bom jogador, David mostrou que tem potencial e o Osvaldo é craque. Esperando pra ver o Romarinho de 2019 ainda.. — Denilson Melo 🦁🇫🇷 (@dedemel0) February 6, 2020

Os volantes Michael e Nenê Bonilha também ganharam uma chance de atuar pelo Leão e mostraram um bom trabalho dentro de campo, assim como o atacante David que já estreou com a camisa do Fortaleza. Inclusive, o camisa 17 deve entra em campo novamente neste sábado (8), contra o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste. Provavelmente também será titular diante do Independiente, pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira (12).