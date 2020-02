Em podcast, Juanfran fala sobre fase do São Paulo: “Só penso em ser campeão”

​ Em podcast “Hoje Sim”, do GE, lateral-direito Juanfran fala sobre sua vinda para o Brasil, faz comparação entre estilo de Fernando Diniz e Diego Simeone, revela conversa com ex-companheiro Filipe Luís e ainda faz promessa aos torcedores do ​São Paulo .

O espanhol falou sobre o sonho de levantar taças pelo Tricolor Paulista. “Só penso em ser campeão com o São Paulo. Todos os dias falo para minha família, não vou sair do Brasil sem ganhar uma taça, não posso voltar para a Espanha sem nada, não posso”, afirmou ao narrador e entrevistador Cleber Machado.

O lateral ainda aproveitou para falar sobre o momento do amigo dos tempos em que atuava na Espanha, Filipe Luís, e relevou brincadeira o lateral-esquerdo do ​Flamengo.

“Isso é algo que falei outro dia com o Filipe Luís, que nós dois falamos que não viemos para o Brasil passear . Ele no Rio de Janeiro, e eu em São Paulo. Viemos para ser campeões. Falei para o Filipe: ‘você já é campeão, agora é minha vez’”, brincou Juanfran.

O jogador 35 anos acrescentou falando sobre a evolução do São Paulo e ainda fez comparação entre o treinador Diego Simeone, do Atlético de Madrid, e o técnico Fernando Diniz, do São Paulo. Ao longo de 9 anos no clube espanhol, Juanfran disputou mais de 350 partidas e conquistou seis títulos.

“Simeone quer chegar no gol adversário em dois toques, Fernando (Diniz) quer chegar com dez passes, mas depois ele também quer que a gente defenda como o Atlético de Madrid defende. Esse equilíbrio é o melhor no futebol. Como na vida, se tem equilíbrio, as coisas vão melhor”, explicou.

vários caras falam essas coisas, mas nele eu consigo acreditar. o cara veio p brasil jogar contra o santo andré em um campo alagado. tem muito meu respeito, e se ganhar um título, vai ter muito mais. — 햌 (@gxtemberg) February 28, 2020

O podcast do ​GloboEsporte.com tem mais de uma hora e nele Juanfran fala sobre adaptação da família, momento do São Paulo e também de como era marcar Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.