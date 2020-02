Em povoado de Penedo homem invade residência armado e força mulher a pegar nas partes íntimas

Indivíduo apontou uma arma de fogo para a cabeça da vítima

Era por volta das 0h30 desta segunda-feira (03) quando a Polícia Militar de Alagoas recebeu uma denúncia de um homem que estava usando uma arma de fogo e mantendo uma mulher como refém em um quintal de uma residência localizada no Povoado Capela, próximo ao posto do IBAMA, Zona Rural de Penedo.

Segundo relatos do 11º BPM, duas guarnições se dirigiram até o local e avistaram o mesmo indivíduo, mas sem tomarem consciência de quem era, pedindo carona para os policiais. Os mesmos ignoraram o pedido para atender essa ocorrência o qual ele era o suspeito do crime. Ao chegar no local, os policiais ficaram sabendo que um homem de 26 anos de idade, adentrou em uma residência pelo quintal, e tomou uma mulher de 43 anos de refém. Fazendo o uso da arma de fogo apontada para a cabeça dela, o elemento ordenava que a mesma pegasse nas suas partes íntimas. Ainda segundo a vítima, o homem fugiu com destino a rodoviária.

Sabendo das características do elemento, os policiais perceberam que se tratava do mesmo indivíduo que tinha pedido carona a eles e foram em busca do acusado. Ao chegarem até o mesmo, foi dada voz de prisão ao homem que ao perceber a presença da polícia jogou a arma de fogo em um jardim.

Ele foi preso acusado de tentativa de estupro e porte ilegal de arma de fogo. A polícia também apreendeu a arma que foi usada no crime.

Da Redação com informações do 11º BPM