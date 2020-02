Em SP, a reprise de O Rico e Lázaro consagra sua melhor audiência de 2020 – Audiência da TV

A produção foi escrita por Paula Richard e teve direção de Edgard Miranda.

O capítulo de O Rico e Lázaro exibido nesta quarta-feira, dia 19/02, na faixa das 21h26 às 22h25, bateu recordes em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Em São Paulo, a produção marcou média de 9,4 pontos. Foi a melhor audiência de 2020 e a segunda melhor marca desde a estreia, em 2019! Outro feito: a trama atingiu, ontem, o melhor share desde o primeiro capítulo desta exibição: 14%! O pico ficou em 10 pontos.

No Rio de Janeiro, registrou 15% de share: o maior de 2020! Na média, ficou com 9 pontos; o pico foi de 10 pontos. A produção garantiu, assim, a vice-liderança isolada com dois pontos de vantagem sobre a concorrente, que fechou o período com 7 pontos de média.

A autoria da trama é de Paula Richard; a direção-geral, de Edgard Miranda.