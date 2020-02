Embraer 2020: vagas de emprego, estágio e trainee abertas; saiba como se inscrever!

Excelente oportunidade. A Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A, uma das maiores empresas do mundo, fabricante de aviões comerciais, executivos, agrícolas e militares, peças aeroespaciais, serviços e suporte na área, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego efetivo, estágio e trainee.

Comprometida com a da busca permanente de excelência empresarial e a plena satisfação dos clientes, a Embraer prossegue em seu processo de evolução, sendo a maior fabricante de produtos manufaturados de alta tecnologia do Brasil e uma das principais empresas do mercado aeronáutico mundial. É uma empresa global, diversificada e eficiente, voltada à satisfação dos clientes e à geração de riquezas para acionistas, colaboradores e sociedade em geral – sendo uma das poucas empresas em todo mundo a dominar na íntegra o ciclo de produção, desde a concepção ao voo, de aeronaves modernas e inovadores e sistemas de alta tecnologia para os mercados de aviação comercial, executiva e segmento de defesa e segurança.

“Na Embraer, estamos atentos a todas as etapas da vida profissional e aos diferentes momentos de carreira, oferecendo programas educacionais e projetos especiais que contemplam desde os jovens talentos até o apoio no processo de pós-carreira. Aqui temos frequente oportunidade de integração cultural em âmbito global e desenvolvimento pessoal para a evolução de carreira”.

As oportunidades abertas pela Embraer tem exigência de ensino superior cursando (no caso dos estagiários), ou completo em várias áreas. As vagas são para São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Sorocaba (SP), Botucatu (SP), Gavião Peixoto (SP), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Campinas (SP).

Cargos

As vagas são destinadas aos cargos de Engenheiro de suporte ao cliente, Negociador de Contratos, Operador de logística, Técnico de Manutenção de Aeronaves, Administrador de Contratos e Suprimentos, Analista financeiro, Controlador Técnico, Engenharia de Sistemas, Técnico de segurança do trabalho, Programa de estágio – Corporativo e Administrativo, Programa de estágio – Engenharia e Operações, Programa de estágio – Tech TI, Trainee de produção (auxiliar de produção) e Estágio ensino técnico

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão acessar o site da Gupy. No portal, o usuário poderá conferir todas as vagas individualmente, assim como os requisitos para ocupar cada uma e as cidades em que são ofertadas.

Ao final da página, clique em “Candidatar-se para a vaga”. Nessa parte será necessário realizar o cadastro no site citado.